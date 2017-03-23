Хлопонин поручил увеличить цену водки
Новую минимальную цену бутылки водки установят к началу апреля, она может составить от 205 рублей, по предложению Минфина, до 219 рублей, обозначенных в поручении
Новую минимальную цену бутылки водки установят к началу апреля, она может составить от 205 рублей, по предложению Минфина, до 219 рублей, обозначенных в поручении
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на
«Есть такое поручение Минфину. В нем было прописано 219 рублей, что нам предложили федеральные органы исполнительной власти и участники рынка», — уточнила она. По ее словам, приказ с новой минимальной ценой должен быть выпущен до начала апреля.
Отметим, ранее Минфин предлагал увеличить минимальную розничную цену на водку в России до 205 рублей за бутылку объемом 0,5, на коньяк — до 371 рублей. При этом отпускная цена за
При этом эксперты полагают, что изменение минимальной розничной цены на водку не повлияет на уровень алкоголизма в России.
«Люди, которые привыкли пить, они будут все равно пить, независимо от того, какая цена, но перейдут на суррогат, на самогон, что хуже. Пусть они лучше проверенную водку пьют, нежели суррогат. Я не вижу причин, чтобы ситуация изменилась — ситуация меняется в головах, а не в цене. Допустим, во Франции вино очень дешевое и очень доступное, но как пили 12 литров на душу населения, так и пьют — ничего не меняется», — такое мнение в интервью ТАСС выразил главный
Напомним, в 2014 году минимальная розничная цена на водку поднималась дважды — до 199 рублей и до 220 рублей, с 1 февраля 2015 года стоимость водки была снижена до 185 рублей. Сейчас минимальная розничная цена на водку составляет 190 рублей за 0,5 л.