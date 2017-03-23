Хлопонин поручил увеличить цену водки

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Хлопонина Наталья Платонову.

«Есть такое поручение Минфину. В нем было прописано 219 рублей, что нам предложили федеральные органы исполнительной власти и участники рынка», — уточнила она. По ее словам, приказ с новой минимальной ценой должен быть выпущен до начала апреля.

Отметим, ранее Минфин предлагал увеличить минимальную розничную цену на водку в России до 205 рублей за бутылку объемом 0,5, на коньяк — до 371 рублей. При этом отпускная цена за пол-литровую бутылку водки у производителей может составить по меньшей мере 173 рубля, а у оптовиков — 178 рублей. Позже в ведомстве заявили, что считают цену в размере 219 рублей слишком высокой. «Мы полагаем, что цена 219 рублей — завышена. Предыдущая розничная цена была 190 рублей. С учетом роста ставки акциза и инфляции мы полагаем обоснованной цену в рознице в 205 рублей», — цитирует ТАСС представителей министерства финансов.

При этом эксперты полагают, что изменение минимальной розничной цены на водку не повлияет на уровень алкоголизма в России.

«Люди, которые привыкли пить, они будут все равно пить, независимо от того, какая цена, но перейдут на суррогат, на самогон, что хуже. Пусть они лучше проверенную водку пьют, нежели суррогат. Я не вижу причин, чтобы ситуация изменилась — ситуация меняется в головах, а не в цене. Допустим, во Франции вино очень дешевое и очень доступное, но как пили 12 литров на душу населения, так и пьют — ничего не меняется», — такое мнение в интервью ТАСС выразил главный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

Напомним, в 2014 году минимальная розничная цена на водку поднималась дважды — до 199 рублей и до 220 рублей, с 1 февраля 2015 года стоимость водки была снижена до 185 рублей. Сейчас минимальная розничная цена на водку составляет 190 рублей за 0,5 л.