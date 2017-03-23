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09:20 (мск), источник: Известия.Ру

Дутерте разрешил кораблям ВМФ РФ свободно заходить в порты Филиппин

Российские суда также смогут свободно швартоваться у берегов островного государства, заранее предупредив об этом власти.

Источник: AP 2017

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что корабли российского ВМФ могут свободно заходить в территориальные воды его страны.

Он также отметил, что суда смогут швартоваться у берегов островного государства, заранее уведомив власти о своих планах.

Как сообщает агентство Bloomberg, выступая на брифинге в Маниле, филиппинский лидер сделал аналогичное предложение китайской стороне.

Ранее аналогичное заявление Дутерте делал в январе, когда в порт Манилы прибыл большой противолодочный корабль ВМФ России «Адмирал Трибуц».

Комментарии
7
Михаил
Держись, Дуерте. Нашим пример с тебя брать надо.
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Михаил
Геополитически и в политбизнесе Филипины из себя для Америки ничего полезного не представляют. Потому им пока по барабану, что там происходит, и выгоды тоавить Дуерте нет. Если только его разглагольствования способные пошатнуть кровавый бизнес США не начнут печатать издания по всему миру.
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Сухов красноармец
Здароф, дядя Вова!
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