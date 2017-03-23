Дутерте разрешил кораблям ВМФ РФ свободно заходить в порты Филиппин

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что корабли российского ВМФ могут свободно заходить в территориальные воды его страны.

Он также отметил, что суда смогут швартоваться у берегов островного государства, заранее уведомив власти о своих планах.

Как сообщает агентство Bloomberg, выступая на брифинге в Маниле, филиппинский лидер сделал аналогичное предложение китайской стороне.

Ранее аналогичное заявление Дутерте делал в январе, когда в порт Манилы прибыл большой противолодочный корабль ВМФ России «Адмирал Трибуц».