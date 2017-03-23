В Новосибирской области продлили и расширили запрет на работу мигрантов, об этом свидетельствуют данные постановления на сайте правительства НСО.

Нынешнее постановление значительно расширило список «запретных» сфер для работы мигрантов. В постановлении от 2016 года мигрантов исключили из 16 сфер деятельности, в то время как в новом вводится запрет на работу в 33 сферах. Среди них — производства алкоголя, лекарств, табака и табачных изделий, оптовая торговля лесом и пиломатериалами, а также «деятельность по предоставлению вспомогательных услуг для бизнеса» и «предоставление услуг по дневному уходу за детьми».

«Установить на 2017 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Новосибирской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов», — говорится в сообщении правительства.

Запрет касается граждан пяти государств — Таджикистана, Узбекистана, Украины, Молдавии и Азербайджана.

Напомним, в августе 2016 года губернатор ввёл запрет на работу мигрантов по трудовым патентам в сфере пассажирских перевозок, образовании, добыче полезных ископаемых, охоте и рыболовстве.

Причина сокращение численности сфер для работы мигрантов — постановление правительства РФ, которое позволило регионам самостоятельно регулировать численность трудовых мигрантов и сферы, в которых они заняты.