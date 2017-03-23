Феликс Панов будет представлять Южный Урал в Общественной палате РФ

На пост члена Общественной палаты РФ на период 2017—2020 годов претендовали два кандидата: Наиль Шайдулин и Феликс Панов.

Как отметил председатель южноуральской ОП Олег Дубровин, Панов занимается общественной деятельностью с 2009 года.

«Сегодня в регионе он является одним из самых активных и известных представителей общественного сообщества. Особенно важно, чтобы интересы Челябинской области были представлены на федеральном уровне именно общественником-экологом», — подчеркнул он.

По мнению председателя, это позволит наиболее эффективно решать экологические проблемы Южного Урала и содействовать формированию объективной информационной повестки без спекуляций на тему экологии.

«Проблемы в сфере экологии копились годами. Именно поэтому сейчас как никогда важно разработать и начать применять глобальный комплекс мер по защите окружающей среды и снижению негативного антропогенного воздействия», — сказал в ответном слове Панов.

Общественник пообещал, что будет достойно представлять интересы южноуральцев и оказывать содействие в реализации соцпрограмм региональных НКО на федеральном уровне.