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08:25 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Феликс Панов будет представлять Южный Урал в Общественной палате РФ

ЧЕЛЯБИНСК, 23 марта, РИА ФедералПресс. По итогам тайного голосования представителем региона в Общественной палате РФ стал член ОП Челябинской области, председатель южноуральского общественного волонтерского эко-движения «Время Че» Феликс Панов, сообщает пресс-служба региональной ОП.

На пост члена Общественной палаты РФ на период 2017—2020 годов претендовали два кандидата: Наиль Шайдулин и Феликс Панов.

Как отметил председатель южноуральской ОП Олег Дубровин, Панов занимается общественной деятельностью с 2009 года.

«Сегодня в регионе он является одним из самых активных и известных представителей общественного сообщества. Особенно важно, чтобы интересы Челябинской области были представлены на федеральном уровне именно общественником-экологом», — подчеркнул он.

По мнению председателя, это позволит наиболее эффективно решать экологические проблемы Южного Урала и содействовать формированию объективной информационной повестки без спекуляций на тему экологии.

«Проблемы в сфере экологии копились годами. Именно поэтому сейчас как никогда важно разработать и начать применять глобальный комплекс мер по защите окружающей среды и снижению негативного антропогенного воздействия», — сказал в ответном слове Панов.

Общественник пообещал, что будет достойно представлять интересы южноуральцев и оказывать содействие в реализации соцпрограмм региональных НКО на федеральном уровне.

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