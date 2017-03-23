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10:49 (мск), источник: Sputnik.by

Правозащитники опубликовали список 17 задержанных «боевиков»

В настоящее время правоохранительные органы Беларуси пока никак не прокомментировали ситуацию с задержаниями.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 мар — Sputnik. Не зарегистрированный в Беларуси правозащитный центр «Весна» опубликовал список из 17 фамилий людей, которые были, по информации правозащитников, задержаны спецслужбами республики по подозрению в подготовке массовых беспорядков.

Во вторник 21 марта президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая Могилев, заявил, что в Беларуси был обнаружен лагерь подготовки боевиков, готовивших беспорядки с применением оружия, и уже два десятка человек задержаны правоохранителями. Информация в СМИ о задержаниях начала поступать утром следующего дня, в том числе сообщалось, что вечером во вторник задержали бывшего лидера распущенной в начале 2000-х патриотической организации «Белый легион» Мирослава Лозовского, а также несколько бывших членов бобруйского клуба «Патриот».

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По информации «Весны», в настоящее время среди задержанных правоохранителями 17 человек.

Как сообщают правозащитники, все они подозреваются в подготовке массовых беспорядков.

В настоящее время правоохранительные органы Беларуси пока никак не прокомментировали ситуацию, но в эфире ТВ была озвучена информация, что в стране прошло около двух десятков обысков.

Накануне в эфире телеканала ОНТ сообщили, что у бывших представителей «Белого легиона» изъяли два карабина и запрещенную литературу, в том числе якобы привезенные из Украины листовки.

В отношении заявлений президента о тренировочных лагерях боевиков в Украине и Литве уже сделали заявление литовский и украинский МИДы: глава литовского внешнеполитического ведомства Линас Линкявичус сказал, что подобную информацию без конкретных фактов можно считать необоснованной, а МИД Украины сообщил, что такие заявления белорусского лидера не соответствуют действительности. В свою очередь МИД Польши высказал обеспокоенность задержаниями и призвал Беларусь соблюдать права человека.

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