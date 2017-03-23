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09:51 (мск), источник: Informburo.kz

Казахстан обошёл Кыргызстан, но уступил Беларуси в Индексе человеческого развития ООН

Программа развития ООН опубликовала Доклад о человеческом развитии за 2016 год, где Казахстану в Индексе человеческого развития определили 56 место.

Источник: Informburo.kz

Казахстан находится в группе стран с высоким уровнем человеческого развития, но уступает партнёрам по ЕАЭС — Беларуси (52 место) и России (49), которая находится в группе стран с очень высоким уровнем человеческого развития, передаёт МИА «Казинформ».

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Армения в этом списке занимает 84 место, Кыргызстан — 120-ое (группа стран со средним уровнем человеческого развития).

Регион Европы и СНГ имеет самый высокий индекс человеческого развития среди развивающихся регионов.

Список стран по Индексу человеческого развития включён в отчет о развитии человечества из Программы развития ООН, составленный на основе оценочных данных 2015 года и опубликованный 21 марта 2017 года. Список включает 185 государств-членов ООН из 193, а также Гонконг и Государство Палестина. Индекс человеческого развития является комплексным сравнительным показателем ожидаемой продолжительности жизни, грамотности, образования и уровня жизни для стран во всем мире. Этот индекс используется для выявления отличий между развитыми, развивающимися и недостаточно развитыми странами, а также для оценки воздействия экономической политики на качество жизни.

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