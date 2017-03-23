Казахстан обошёл Кыргызстан, но уступил Беларуси в Индексе человеческого развития ООН

Казахстан находится в группе стран с высоким уровнем человеческого развития, но уступает партнёрам по ЕАЭС — Беларуси (52 место) и России (49), которая находится в группе стран с очень высоким уровнем человеческого развития, передаёт МИА «Казинформ».

Армения в этом списке занимает 84 место, Кыргызстан — 120-ое (группа стран со средним уровнем человеческого развития).

Регион Европы и СНГ имеет самый высокий индекс человеческого развития среди развивающихся регионов.