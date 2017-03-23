Казахстан обошёл Кыргызстан, но уступил Беларуси в Индексе человеческого развития ООН
Программа развития ООН опубликовала Доклад о человеческом развитии за 2016 год, где Казахстану в Индексе человеческого развития определили 56 место.
Программа развития ООН опубликовала Доклад о человеческом развитии за 2016 год, где Казахстану в Индексе человеческого развития определили 56 место.
Казахстан находится в группе стран с высоким уровнем человеческого развития, но уступает партнёрам по ЕАЭС — Беларуси (52 место) и России (49), которая находится в группе стран с очень высоким уровнем человеческого развития, передаёт МИА «Казинформ».
Армения в этом списке занимает 84 место, Кыргызстан — 120-ое (группа стран со средним уровнем человеческого развития).
Регион Европы и СНГ имеет самый высокий индекс человеческого развития среди развивающихся регионов.
Список стран по Индексу человеческого развития включён в отчет о развитии человечества из Программы развития ООН, составленный на основе оценочных данных 2015 года и опубликованный 21 марта 2017 года. Список включает 185