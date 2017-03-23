Назарбаев президенту Узбекистана: Мы на вас рассчитываем

«Я от души, по-братски приветствую вас на казахстанской земле. Мы вас очень ждали. Это ваш первый визит в качестве президента. Мы поздравляем вас с избранием узбекским народом. Наш стратегический партнер, сосед, братская страна. Казахстан, наше население, желает процветания и благополучия. И будущее, и рост экономики, и в культурно-гуманитарных опросах мы серьезно рассчитываем на Узбекистан, на вас лично. Чтобы успешным сделать ваш визит, с нашей стороны будет сделано все», — сказал Президент Казахстана Мирзиееву.

Назарбаев добавил, что в ходе двусторонних переговоров будет подписано 75 контрактов.

«Мы уже вчера начали наши переговоры. Говорили о том, что уже сделанная работа по открытию границ, транспорту и торговле привела к тому, что торговля резко возросла между нашими странами. Новые виды продукции начали поставляться. Проходит бизнес-форум огромный. Участвуют 500 бизнесменов дух стран. Как мне сказали, будет подписано 75 контрактов почти на миллиард долларов. Это впервые в нашей истории за эти годы», — рассказал Президент РК.

Нурсултан Назарбаев также упомянул бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова.

«Основы отношений были заложены между мной и первым президентом Узбекистана Исламом Каримовым. Моим большим другом. Пусть земля ему будет пухом. И мы с вами продолжим эти традиции как братья, близкие страны, как добрые соседи, помогая друг другу, открывая сердце и объятия двух народов», — отметил Глава государства.

Это первый визит Мирзиеева в качестве главы государства в Казахстан. В рамках встречи также пройдет подписание ряда документов о сотрудничестве.

Напомним, Шавкат Мирзиеев победил на прошедших 4 декабря 2016 года в Узбекистане президентских выборах, набрав 88,61 процента голосов избирателей. Официально он вступил в должность 14 декабря. В сентябре прошлого года в возрасте 78 лет от инсульта скончался первый президент Узбекистана Ислам Каримов.