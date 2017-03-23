Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян
Чай спасает от старческого слабоумия
Организатор «Евровидения» отреагировал на запрет для Самойловой
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Прокуроры нашли массовые нарушения в сфере капремонта
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
Преемник Моторолы назвал города, которые захватит армия ДНР – СМИ
СМИ: США хотели скрыть ввод своей армии на Украину
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
"Я очень рада, что от тебя ушла": Валерия ответила бывшему мужу
"Уехал и все": Сябитова о крахе брака дочери
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
16Неслабый пол
14На восток США обрушилась снежная буря
13Теракт в центре Лондона
09:54 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев президенту Узбекистана: Мы на вас рассчитываем

Это первый визит Мирзиеева в качестве главы государства в Казахстан.

Источник: Tengrinews

Нурсултан Назарбаев принял президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Акорде, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Я от души, по-братски приветствую вас на казахстанской земле. Мы вас очень ждали. Это ваш первый визит в качестве президента. Мы поздравляем вас с избранием узбекским народом. Наш стратегический партнер, сосед, братская страна. Казахстан, наше население, желает процветания и благополучия. И будущее, и рост экономики, и в культурно-гуманитарных опросах мы серьезно рассчитываем на Узбекистан, на вас лично. Чтобы успешным сделать ваш визит, с нашей стороны будет сделано все», — сказал Президент Казахстана Мирзиееву.

Читайте также
Мирзиёев рассказал о целях визита в Астану

Назарбаев добавил, что в ходе двусторонних переговоров будет подписано 75 контрактов.

«Мы уже вчера начали наши переговоры. Говорили о том, что уже сделанная работа по открытию границ, транспорту и торговле привела к тому, что торговля резко возросла между нашими странами. Новые виды продукции начали поставляться. Проходит бизнес-форум огромный. Участвуют 500 бизнесменов дух стран. Как мне сказали, будет подписано 75 контрактов почти на миллиард долларов. Это впервые в нашей истории за эти годы», — рассказал Президент РК.

Нурсултан Назарбаев также упомянул бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова.

«Основы отношений были заложены между мной и первым президентом Узбекистана Исламом Каримовым. Моим большим другом. Пусть земля ему будет пухом. И мы с вами продолжим эти традиции как братья, близкие страны, как добрые соседи, помогая друг другу, открывая сердце и объятия двух народов», — отметил Глава государства.

Это первый визит Мирзиеева в качестве главы государства в Казахстан. В рамках встречи также пройдет подписание ряда документов о сотрудничестве.

Напомним, Шавкат Мирзиеев победил на прошедших 4 декабря 2016 года в Узбекистане президентских выборах, набрав 88,61 процента голосов избирателей. Официально он вступил в должность 14 декабря. В сентябре прошлого года в возрасте 78 лет от инсульта скончался первый президент Узбекистана Ислам Каримов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Несколько человек задержаны в Бирмингеме в связи с терактом в Лондоне - СМИ
Погранслужба Украины усилила охрану границы с Россией
CNN обвинил команду Трампа в координации с РФ против Клинтон
Генсек НАТО Столтенберг заявил о важности диалога с Россией
Число погибших в лондонском теракте возросло до пяти
Четыре человека погибли в результате стрельбы в Висконсине
Площадь ледяного покрова морей Антарктики рекордно сократилась
Дутерте разрешил российским кораблям заходить в воды Филиппин
Спорт
В Кубке Гагарина стартуют финалы конференций 23 марта матчем в Санкт-Петербурге между местным СКА и ярославским "Локомотивом" откроется стадия финалов конференций в Кубке Гагарина
Авто
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом В цехе окраски Ульяновского автозавода проведена модернизация окрасочных роботов, которые теперь наносят краску электростатическим методом
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2» Певица и актриса присоединится к Ольге Бузовой и Ксении Бородиной
Недвижимость
Недостроенные дома планируют обложить налогом
Петербуржцам станет проще оформлять квартиры
Жильцы лишились средств на капремонт из-за банкротства банка
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь