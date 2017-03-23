Назарбаев президенту Узбекистана: Мы на вас рассчитываем
Это первый визит Мирзиеева в качестве главы государства в Казахстан.
Это первый визит Мирзиеева в качестве главы государства в Казахстан.
Нурсултан Назарбаев принял президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Акорде, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Я от души,
Назарбаев добавил, что в ходе двусторонних переговоров будет подписано 75 контрактов.
«Мы уже вчера начали наши переговоры. Говорили о том, что уже сделанная работа по открытию границ, транспорту и торговле привела к тому, что торговля резко возросла между нашими странами. Новые виды продукции начали поставляться. Проходит
Нурсултан Назарбаев также упомянул бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова.
«Основы отношений были заложены между мной и первым президентом Узбекистана Исламом Каримовым. Моим большим другом. Пусть земля ему будет пухом. И мы с вами продолжим эти традиции как братья, близкие страны, как добрые соседи, помогая друг другу, открывая сердце и объятия двух народов», — отметил Глава государства.
Это первый визит Мирзиеева в качестве главы государства в Казахстан. В рамках встречи также пройдет подписание ряда документов о сотрудничестве.
Напомним, Шавкат Мирзиеев победил на прошедших 4 декабря 2016 года в Узбекистане президентских выборах, набрав 88,61 процента голосов избирателей. Официально он вступил в должность 14 декабря. В сентябре прошлого года в возрасте 78 лет от инсульта скончался первый президент Узбекистана Ислам Каримов.