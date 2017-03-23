Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа»
Как история Юлии Самойловой может навредить России
"Первый канал": Самойлова сможет выступить на "Евровидении"
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
Любимая дочь Трампа стала самой влиятельной женщиной в СШАИстория дочери - главной звезды Дональда Трампа, которая получила кабинет в Белом доме
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Прокуроры нашли массовые нарушения в сфере капремонта
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
Преемник Моторолы назвал города, которые захватит армия ДНР – СМИ
СМИ: США хотели скрыть ввод своей армии на Украину
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
Джоли и Питт возобновили общение
"Я очень рада, что от тебя ушла": Валерия ответила бывшему мужу
"Уехал и все": Сябитова о крахе брака дочери
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
12Ливни затопили Перу
10Фестиваль весны в Индии
8Пустыня в цвету
14На восток США обрушилась снежная буря
09:35 (мск), источник: Nakanune.ru

Куйвашев предложил отработать на Среднем Урале новые подходы к повышению производительности труда

Губернатор Евгений Куйвашев поручил правительству обеспечить вхождение Свердловской области в число пилотных регионов, где будут отработаны новые подходы к повышению производительности труда, о которых президент РФ Владимир Путин объявил на Совете по стратегическому развитию и приоритетным проектам, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона.

«Рост производительности труда для такого индустриального региона как Свердловская область — это основа основ, это та база, на которой строятся все наши планы по развитию реального сектора экономики, модернизации производственного комплекса, росту конкурентоспособности нашей продукции, выходу на новые рынки сбыта, повышению заработной платы уральцев», — отметил Евгений Куйвашев на заседании правительства.

Глава государства подчеркнул, что программы повышения производительности труда должны идти в тесном контакте с мерами по подготовке кадров и всемерному развитию предпринимательства.

«Важно найти баланс между задачами роста производительности труда, интересами бизнеса и интересами людей», — отметил президент.

Ожидается, что новый механизм будет отработан в нескольких субъектах Федерации в рамках региональных программ повышения производительности труда.

«Считаю, что Свердловская область готова стать одним из таких пилотных регионов. Прошу правительство области подготовить пакет предложений по данному вопросу», — сказал Евгений Куйвашев.

Этот вопрос, по словам лидера Свердловской области, станет одним из ключевых на совещании с главами муниципалитетов, которое пройдет на следующей неделе и будет посвящено реализации приоритетных федеральных проектов и переходу Среднего Урала на проектные методы управления.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Госдуму попросят отказаться от муниципального фильтра на губернаторских выборах. Или от самих выборов
Погранслужба Украины усилила охрану границы с Россией
CNN обвинил команду Трампа в координации с РФ против Клинтон
Генсек НАТО Столтенберг заявил о важности диалога с Россией
Число погибших в лондонском теракте возросло до пяти
Четыре человека погибли в результате стрельбы в Висконсине
Площадь ледяного покрова морей Антарктики рекордно сократилась
Дутерте разрешил российским кораблям заходить в воды Филиппин
Спорт
В Кубке Гагарина стартуют финалы конференций 23 марта матчем в Санкт-Петербурге между местным СКА и ярославским "Локомотивом" откроется стадия финалов конференций в Кубке Гагарина
Авто
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом В цехе окраски Ульяновского автозавода проведена модернизация окрасочных роботов, которые теперь наносят краску электростатическим методом
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2» Певица и актриса присоединится к Ольге Бузовой и Ксении Бородиной
Недвижимость
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Все новостройки в России будут энергоэффективными
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь