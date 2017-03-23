Куйвашев предложил отработать на Среднем Урале новые подходы к повышению производительности труда

«Рост производительности труда для такого индустриального региона как Свердловская область — это основа основ, это та база, на которой строятся все наши планы по развитию реального сектора экономики, модернизации производственного комплекса, росту конкурентоспособности нашей продукции, выходу на новые рынки сбыта, повышению заработной платы уральцев», — отметил Евгений Куйвашев на заседании правительства.

Глава государства подчеркнул, что программы повышения производительности труда должны идти в тесном контакте с мерами по подготовке кадров и всемерному развитию предпринимательства.

«Важно найти баланс между задачами роста производительности труда, интересами бизнеса и интересами людей», — отметил президент.

Ожидается, что новый механизм будет отработан в нескольких субъектах Федерации в рамках региональных программ повышения производительности труда.

«Считаю, что Свердловская область готова стать одним из таких пилотных регионов. Прошу правительство области подготовить пакет предложений по данному вопросу», — сказал Евгений Куйвашев.

Этот вопрос, по словам лидера Свердловской области, станет одним из ключевых на совещании с главами муниципалитетов, которое пройдет на следующей неделе и будет посвящено реализации приоритетных федеральных проектов и переходу Среднего Урала на проектные методы управления.