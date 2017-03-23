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09:27 (мск), источник: PROUFU.ru

Ирек Ялалов: «Хватит нам переодетых бабушек, которые колют лед»

На прошедшей в минувший вторник оперативке в Горсовете сити-менеджер Уфы Ирек Ялалов отозвался обо всей негативной информации по некачественной и несвоевременной уборке снега в городе, как о недостоверной и фейковой.

Источник: Пресс-служба Администрации Уфы

В частности, градоначальник заявил «Хватит нам переодетых бабушек, которые колют лед». Здесь приходит на ум видеоролик, появившийся в соцсетях в середине января. На нем в Уфе бабушке пришлось самой рубить лед на пешеходном переходе на улице 50 лет СССР, чтобы сделать ступеньки и не упасть под колеса авто. Видео вызвало широкий резонанс. По словам пользователей, подобное — позор коммунальным службам города.

«Подобную информацию» Ирек Ялалов назвал «фейковой». «Сейчас уже известна стоимость этих роликов и где они делались». Мэр пригрозил, что «у муниципалитета пропадает терпение», и это может кончится заявлением в правоохранительные органы. «Кто-то хочет себе нажить капитал на трудностях в жизни муниципалитета», — сказал Ялалов.

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