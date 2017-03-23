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09:48 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Военных из Назарово наградили за службу в Сирии

Виталию Рассудову и Денису Лисаченко вручили государственные награды.

В Назаровском районе наградили 29-летнего контрактника Виталия Рассудова и 20-летнего моряка Дениса Лисаченко за участие в боевой операции в Сирии. Об этом сообщило издание «Назарово-Онлайн».

Награждение состоялось в школе № 9, где раньше учились молодые люди. Военным вручили государственные награды за то, что те принимали активное участие в борьбе с террористической организацией ИГИЛ (запрещена на территории РФ).

По данным издания, Рассудов участвовал в боях за освобождение Пальмиры. Указом президента он награжден медалью Жукова.

Лисаченко, в свою очередь, проходил службу в армии на ракетном крейсере «Москва». Экипаж его корабля около 2-х месяцев охранял российскую военную базу. Денис получил медаль «Участнику военной операции в Сирии».

Напомним, ранее к награде представили жителя Сосновоборска, который в течение трех месяцев воевал с террористами в Сирии. Ему вручили медаль «за отличия, отвагу и самоотверженность» от имени министра обороны Сергея Шойгу.

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