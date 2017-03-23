Новосибирские депутаты потребовали проверить деятельность экс-директора Академпарка

НОВОСИБИРСК, 23 марта. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области решили проверить деятельность экс-директора Технопарка новосибирского Академгородка Дмитрия Верховода. Об этом сообщила в ходе сессии Заксобрания региона зампредседателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Ирина Диденко.

«На сегодняшний день вызывают вопросы совершения Верховодом сделок уже после официального заявления губернатора Новосибирской области о смене руководства технопарка. Имели ли место сделки, не совпадающие с уставными целями? Имели ли место сделки, направленные на отчуждение прав на земельные участки?» — сказала Диденко.

По ее словам, у депутатов также существуют вопросы относительно выполнения обязательств руководства Академпрака перед дольщиками строительства коттеджного поселка «Горки Академпарка», предназначенного для сотрудников компаний-резидентов.

В связи с этим Диденко напомнила, что ранее была создана рабочая группа по проверке финансовой деятельности управляющей компании Академпарка. Однако она провела только одно заседание. В связи с наличием у депутатов вопросов Диденко попросила возобновить работу этой группы нынешнего генерального директора Академпарка Владимира Никонова.

Ранее губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий заявил журналистам, что после проверки контрольно-счетной палатой деятельности Академпарка принял решение уволить Дмитрия Верховода.

Причина проверки

Контрольно-счетная палата Новосибирской области ранее выявила, что инициированный Академпарком проект коттеджного поселка для сотрудников компаний-резидентов заведомо убыточен, и признала несовершенной сосредоточенную в руках Наблюдательного совета систему управления его структурой. В отчете было предложено рассмотреть вопрос внесения изменений в региональный закон «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Новосибирской области», касающихся порядка управления акциями. Для устранения выявленных недостатков выводы палаты были направлены в департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области и сам Академпарк.

Проверка была инициирована после того, как в июне депутаты областного Заксобрания приняли решение исключить из прогнозного плана приватизации имущества области на 2016 год 11 объектов собственности, входящих в Академпарк и являющихся собственностью региона. У депутатов, в частности, вызвала сомнение целесообразность продажи за 344 млн рублей Центра наноструктурированных материалов (ЦНМ) резиденту парка — компании «ПХТ» (дочерняя структура производителя углеродных нанотрубок Ocsial, входящего в «Роснано»).

Председатель Заксобрания Андрей Шимкив заявил, что технопарк не может самостоятельно продавать здания, собственником которых является область. Сделка была приостановлена, по распоряжению губернатора проведена оценка здания, показавшая, что его стоимость на 40 млн рублей выше.

Академпарк разместил на своем портале официальный комментарий руководства, в котором отмечено, что ЦНМ был построен в 2011 году по соглашению между правительством региона и госкорпорацией «Роснано» специально под потребности «ПХТ». С 2012 года компания является единственным арендатором здания и уже вложила в его реконструкцию 250 млн рублей. Вторая очередь предполагает инвестиции в размере 1,5 млрд рублей.

Вопросу продажи ЦНМ в самом отчете палаты уделено мало внимания. В нем лишь подтверждается оценка стоимости здания и рассчитана доходность при продаже здания в рассрочку по такой цене.

Об Академпарке.