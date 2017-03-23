Монголия не будет строить ГЭС на притоках Байкала — Сергей Иванов

Монголия не будет строить ГЭС на впадающих в Байкал реках. Это отметил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. В том числе гидроэлектростанцию не будут строить на Селенге. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «РИА Новости».

«Я знаю хорошо эту проблему: монголы собирались там гидроэлектростанцию строить на Селенге. Не будет этого», — сказал Сергей Иванов.

Стоит отметить, что российская сторона неоднократно заявляла о существующих экологических рисках проекта. Россия выражала готовность оказать содействие Монголии и компенсировать недостаток электроэнергии в стране.

В декабре 2016 года Россия и Монголия договорились создать рабочую группу для рассмотрения вопросов, которые связаны с планируемым строительством в Монголии сооружений на реке Селенга.

Напомним, что депутат ГД от Приангарья Михаил Щапов на правительственном часе задал вопрос министру иностранных дел Сергею Лаврову о ситуации с ГЭС, которые планирует разместить Монголия на реке Селенге. Глава МИД ответил, что министерство занимается этой проблемой. Кроме того, есть предложения для монгольской стороны обеспечить ее потребности в электроэнергии без риска для экологической системе Байкала.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что Россия подготовила проект соглашения с Монголией о сотрудничестве в области электроэнергетики. Проект документа предусматривает реализацию совместных проектов в области электрогенерации, экспорта, импорта электроэнергии, развития электросетевого хозяйства Монголии, в том числе используемого для транзита электроэнергии в третьи страны.