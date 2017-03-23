Подписано соглашение о дружбе и сотрудничестве между Уфой и Сочи

Как отметили в муниципалитете, соглашение будет способствовать разработке взаимовыгодных проектов, обмену опытом по развитию приоритетных отраслей экономики и двухсторонних отношений в сфере инвестиционной и инновационной деятельности. Также ожидается, что соглашение будет содействовать становлению малого предпринимательства, укреплению и развитию сложившихся контактов и связей в области культуры и сфере молодежной политики.

На данный момент, у Уфы несколько городов-побратимов: Астана, Анкара, Галле, Шэньян, Цицикар, Наньчан и Хэфэй. Кроме того, подписаны соглашения о сотрудничестве с Челябинском и Казанью.