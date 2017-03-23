Депутаты волгоградской гордумы утвердили новую структуру мэрии

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской Думы, комитеты экономического развития и управлению развития предпринимательства и потребительского рынка теперь входят в состав аппарата главы администрации Волгограда.

Кроме того, депутаты одобрили объединение департамента земельных ресурсов с департаментом муниципального имущества, а также слияние комитета транспорта и промышленности и комитета дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды, последние теперь в качестве одной структуры будут называться департаментом городского хозяйства.

Комитет жилищной политики будет ликвидирован, а его полномочия переданы комитету социальной поддержки населения с последующим переименованием в комитет жилищной и социальной политики.

В результате утвержденных изменений количество структурных подразделений сократится с 19 до 13. За счет этого чиновники планируют сэкономить 12 миллионов рублей.