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10:06 (мск), источник: АиФ Волгоград

Депутаты волгоградской гордумы утвердили новую структуру мэрии

Депутаты Волгоградской городской Думы утвердили сокращение структурных подразделений мэрии с 19 до 13.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской Думы, комитеты экономического развития и управлению развития предпринимательства и потребительского рынка теперь входят в состав аппарата главы администрации Волгограда.

Кроме того, депутаты одобрили объединение департамента земельных ресурсов с департаментом муниципального имущества, а также слияние комитета транспорта и промышленности и комитета дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды, последние теперь в качестве одной структуры будут называться департаментом городского хозяйства.

Комитет жилищной политики будет ликвидирован, а его полномочия переданы комитету социальной поддержки населения с последующим переименованием в комитет жилищной и социальной политики.

В результате утвержденных изменений количество структурных подразделений сократится с 19 до 13. За счет этого чиновники планируют сэкономить 12 миллионов рублей.

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