Губернатор Свердловской области пообещал гендиректору Уралвагонзавода поддержку

«Предприятие является флагманом уральской промышленности, от работы которого зависит качество жизни не только сотрудников, но и всех жителей Свердловской области», — сказал Е. Куйвашев, слова которого приводятся в поступившем в «Интерфакс-АВН» в среду сообщении пресс-службы.

А. Потапов в свою очередь отметил, что перед корпорацией «Уралвагонзавод» стоят серьезные задачи по своевременному и качественному выполнению гособронзаказа, обеспечению ритмичной загрузки производственных мощностей предприятий и их комплектаторов, поиску путей расширения существующей линейки гражданской продукции.

«На руководство корпорации также возложена большая ответственность по отношению к головному предприятию интегрированной структуры — нижнетагильскому Уралвагонзаводу и его коллективу. В своей работе мы будем уделять особое внимание мерам социальной поддержки работников, созданию благоприятных условий для их труда и отдыха», — подчеркнул А. Потапов.