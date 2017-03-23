Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Робби Уильямс хочет представлять Россию на «Евровидении»
Как история Юлии Самойловой может навредить России
В России поменяют расчет квартплаты
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
Любимая дочь Трампа стала самой влиятельной женщиной в СШАИстория дочери - главной звезды Дональда Трампа, которая получила кабинет в Белом доме
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Прокуроры нашли массовые нарушения в сфере капремонта
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
Преемник Моторолы назвал города, которые захватит армия ДНР – СМИ
СМИ: США хотели скрыть ввод своей армии на Украину
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
Джоли и Питт возобновили общение
"Я очень рада, что от тебя ушла": Валерия ответила бывшему мужу
"Уехал и все": Сябитова о крахе брака дочери
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
16Неслабый пол
14На восток США обрушилась снежная буря
13Теракт в центре Лондона
10:28 (мск), источник: Интерфакс

Губернатор Свердловской области пообещал гендиректору Уралвагонзавода поддержку

23 марта. Interfax-Russia.ru — Правительство Свердловской области готово оказать поддержку Уралвагонзаводу и содействовать его дальнейшему развитию, заявил губернатор региона Евгений Куйвашев на встрече с генеральным директором УВЗ Александром Потаповым, сообщает пресс-служба корпорации.

«Предприятие является флагманом уральской промышленности, от работы которого зависит качество жизни не только сотрудников, но и всех жителей Свердловской области», — сказал Е. Куйвашев, слова которого приводятся в поступившем в «Интерфакс-АВН» в среду сообщении пресс-службы.

А. Потапов в свою очередь отметил, что перед корпорацией «Уралвагонзавод» стоят серьезные задачи по своевременному и качественному выполнению гособронзаказа, обеспечению ритмичной загрузки производственных мощностей предприятий и их комплектаторов, поиску путей расширения существующей линейки гражданской продукции.

«На руководство корпорации также возложена большая ответственность по отношению к головному предприятию интегрированной структуры — нижнетагильскому Уралвагонзаводу и его коллективу. В своей работе мы будем уделять особое внимание мерам социальной поддержки работников, созданию благоприятных условий для их труда и отдыха», — подчеркнул А. Потапов.

По информации пресс-службы, в рамках рабочей поездки А. Потапов посетил АО «Уралтрансмаш», входящий в интегрированную структуру корпорации, где ознакомился с производством самоходной артиллерии крупного калибра, а также посетил подразделения, где создается городской пассажирский электротранспорт.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Минэкономразвития одобрило создание ТОР в пяти моногородах
Погранслужба Украины усилила охрану границы с Россией
CNN обвинил команду Трампа в координации с РФ против Клинтон
Генсек НАТО Столтенберг заявил о важности диалога с Россией
Число погибших в лондонском теракте возросло до пяти
Четыре человека погибли в результате стрельбы в Висконсине
Площадь ледяного покрова морей Антарктики рекордно сократилась
Дутерте разрешил российским кораблям заходить в воды Филиппин
Спорт
В Кубке Гагарина стартуют финалы конференций 23 марта матчем в Санкт-Петербурге между местным СКА и ярославским "Локомотивом" откроется стадия финалов конференций в Кубке Гагарина
Авто
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом В цехе окраски Ульяновского автозавода проведена модернизация окрасочных роботов, которые теперь наносят краску электростатическим методом
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2» Певица и актриса присоединится к Ольге Бузовой и Ксении Бородиной
Недвижимость
Треть россиян оказалась не способна взять ипотеку
Жильцы лишились средств на капремонт из-за банкротства банка
Счета за коммунальные услуги в России уменьшились
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь