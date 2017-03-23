Глава фонда капремонта Рудюк подал в отставку

Сегодня, 23 марта появилась информация, что глава регионального фонда капремонта Александр Рудюк подал в отставку.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, до 4 апреля он находится в отпуске по семейным обстоятельствам. Однако факт ухода Рудюка не подтвердили.

Однако, по данным источников нашего ресурса в Минстрое Омской области, чиновник все же написал заявление об уходе и из отпуска уже не вернется.

Отметим, что Александр Рудюк возглавлял фонд капремонта в конце апреля 2015 года. До него Ранее эту должность занимал Сергей Будько, которого губернатор Виктор Назаров назвал «неадекватным» руководителем.