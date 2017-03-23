Аксенов призывает участников «Евровидения» бойкотировать конкурс

«СБУ запретила въезд на территорию страны российской участнице “Евровидения” Юлии Самойловой. Это запредельное свинство », — написал С. Аксенов в четверг на своей странице в соцсети «Фейсбук».

По его мнению, украинская власть в очередной раз продемонстрировала всему миру «свою полную невменяемость и полное отсутствие всяких понятий о морали, нравственности, чести и совести».

«С такими персонажами нельзя иметь дело. Думаю, что после такого решения каждый порядочный человек — включая и самих участников “Евровидения” — должен объявить бойкот проведению этого конкурса в Киеве. Украину надо лишить права на его проведение. Это было бы правильно и справедливо», — считает С. Аксенов.

Он также пригласил Ю. Самойлову почаще приезжать в Крым.

СБУ 22 марта запретила въезд в страну российской участнице «Евровидения». Это связано с ее поездками в Крым, который Киев считает своей территорией.

В Европейском вещательном союзе (EBU) глубоко разочарованы решением украинских властей по Ю. Самойловой. В оргкомитете конкурса заявили о намерении добиваться участия всех конкурсантов.

В МИД РФ назвали решение Киева политическим и отметили, что оно не учитывает интересы простых зрителей. Кроме того, в Москве ждут реакции Запада и организаторов конкурса.

Тем временем, в пресс-службе Первого канала заявили, что Ю. Самойлова сможет представить Россию на «Евровидении» в 2018 году, в случае если Украина не изменит своего решения.

Сама певица считает, что ситуация вокруг ее участия в «Евровидении» может измениться, и продолжает заниматься.