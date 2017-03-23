Правительство изменило порядок начисления взносов в ФСЗН

В частности, перечень выплат, на которые не начисляются взносы по государственному социальному страхованию, теперь дополнен денежными выплатами работникам в рамках программ и проектов международной технической помощи Европейского союза.

МИНСК, 23 мар — Sputnik. Правительство Беларуси своим постановлением № 209 от 21 марта 2017 года внесло изменения в порядок начисления взносов по государственному социальному страхованию, сообщили Sputnik в пресс-службе Совета министров.

В то же время из перечня исключены денежные выплаты, которые, помимо зарплаты, производились работникам ряда предприятий деревообработки. Это открытые акционерные общества «Борисовдрев», «Витебскдрев», «Гомельдрев», «Ивацевичдрев», «Мостовдрев», «Речицадрев», «ФанДОК», «Могилевдрев» и республиканское предприятие «Мозырский деревообрабатывающий комбинат».

Эти предприятия подпадали под действие декрета президента № 9, который был принят в 2012 году и предусматривал дополнительные меры по развитию деревообрабатывающей промышленности. В частности, декрет требовал максимального продления контрактов работникам предприятий и запрещал их расторжение на период реализации инвестпроектов. Работникам, помимо установленной зарплаты, также выплачивались дополнительные денежные средства, размер выплат устанавливался нанимателем.

С 1 июля 2016 года действие декрета утратило силу.

Вместе с тем, на некоторых предприятиях дополнительные выплаты сохранились. Теперь с этих выплат также придется платить взносы в ФСЗН.

В правительстве отметили, что постановление дает право лицам, которые участвуют в программах и проектах ЕС, участвовать в системе государственного социального страхования. Они могут уплачивать взносы самостоятельно. Кроме того, такие работники могут теперь получать выплаты по больничным листам, рассчитывать на получение пособия по беременности и родам, при условии, что они платят взносы в ФСЗН.

Постановлением установлены единые правила расчета среднедневного заработка при исчислении пособий.

Тарифная ставка (оклад) при исчислении пособий будет приниматься в расчет в сумме, не превышающей величину средней заработной платы работников в республике. Это позволит обеспечить более тесную увязку размера назначенного пособия с суммой уплаченных взносов в бюджет ФСЗН.

Наряду с этим внесены дополнения в Положение о порядке назначения и выплаты государственных пособий семьям, воспитывающим детей, утвержденное постановлением Совета министров от 28 июня 2013 года № 569.

Установлено, что место назначения детских пособий лицам, участвующим в реализации программ и проектов международной технической помощи Европейского союза, будет определяться на основании сведений территориальных органов Фонда о постановке данных лиц на учет в качестве плательщиков взносов. Данными сведениями также будет подтверждаться их занятость при назначении детских пособий.