Песков дает совет Кишиневу

Ранее СМИ сообщили о предполагаемой схеме отмывания $22 млрд. из России через Молдову и Латвию, которая действовала в 2011—2014 гг. Молдавские власти сетовали на нежелание российских компетентных органов оказывать содействие в расследовании этого дела. Отвечая на вопрос журналистов по этому поводу, Песков заявил, что «Кремлю известно об этом обвинении». «Нам известно о демаршах молдавской стороны по этому поводу. Но что касается в целом этого дела и тем более хода расследования, я ничего не могу вам сказать, ибо не располагаю информацией. Здесь нужно обращаться к следственным органам», — сказал Песков.

Как уже сообщало агентство «ИНФОТАГ», накануне Прокуратура по борьбе с коррупцией РМ рассказала о действиях по расследованию уголовного дела об отмывании $22 млрд. из России. В деле Landromat фигурируют 16 судей и судебных исполнителей, четыре представителя руководства Национального банка, а также девять сотрудников одного из банков.