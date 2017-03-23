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11:27 (мск), источник: Noi.md

Песков дает совет Кишиневу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал Кишиневу обратиться по делу об отмывании денег из России к ее следственным органам.

Источник: Noi.md

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал Кишиневу обратиться по делу об отмывании денег из России к ее следственным органам.

Как передает агентство «ИНФОТАГ», об этом он заявил журналистам в среду.

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Ранее СМИ сообщили о предполагаемой схеме отмывания $22 млрд. из России через Молдову и Латвию, которая действовала в 2011—2014 гг. Молдавские власти сетовали на нежелание российских компетентных органов оказывать содействие в расследовании этого дела. Отвечая на вопрос журналистов по этому поводу, Песков заявил, что «Кремлю известно об этом обвинении». «Нам известно о демаршах молдавской стороны по этому поводу. Но что касается в целом этого дела и тем более хода расследования, я ничего не могу вам сказать, ибо не располагаю информацией. Здесь нужно обращаться к следственным органам», — сказал Песков.

Как уже сообщало агентство «ИНФОТАГ», накануне Прокуратура по борьбе с коррупцией РМ рассказала о действиях по расследованию уголовного дела об отмывании $22 млрд. из России. В деле Landromat фигурируют 16 судей и судебных исполнителей, четыре представителя руководства Национального банка, а также девять сотрудников одного из банков.

«Проведение следствия по данному уголовному делу сопряжено с трудностями из-за присутствия в нём иностранных граждан и причастности к нему различных физических и юридических лиц как из Молдовы, так и из-за ее пределов. Активизировать расследование позволит исполнение поручения о производстве процессуальных действий, направленного компетентным органам России», — отмечалось в сообщении прокуратуры.

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