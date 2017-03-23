Алиханов: В вопросах онкологии нам важна любая поддержка

— Нам важна любая поддержка и внимание со стороны общественности. Несомненно, различные мероприятия помогут, — рассказал Алиханов.

В среду, 22 марта, радиостанция «Балтик Плюс» организовала марафон в поддержку строительства онкоцентра в Калининграде. В течение дня любой желающий мог высказать своё мнение об этом проекте. Также в студии выступали чиновники и люди, лично столкнувшиеся с этим заболеванием.

По предварительным данным, изменённый проект онкологического центра в посёлке Родники Гурьевского округа будет готов в середине лета 2017 года. Строительство начнётся после выделения федеральных средств.