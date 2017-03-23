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10:40 (мск), источник: Калининград.Ru

Алиханов: В вопросах онкологии нам важна любая поддержка

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов поддержал общественные инициативы по поводу строительства онкологического центра. Об этом он сообщил во время рабочего выезда в среду, 22 марта.

Источник: Калининград.Ru

— Нам важна любая поддержка и внимание со стороны общественности. Несомненно, различные мероприятия помогут, — рассказал Алиханов.

В среду, 22 марта, радиостанция «Балтик Плюс» организовала марафон в поддержку строительства онкоцентра в Калининграде. В течение дня любой желающий мог высказать своё мнение об этом проекте. Также в студии выступали чиновники и люди, лично столкнувшиеся с этим заболеванием.

По предварительным данным, изменённый проект онкологического центра в посёлке Родники Гурьевского округа будет готов в середине лета 2017 года. Строительство начнётся после выделения федеральных средств.

Ранее Алиханов выражал надежду, что строительство онкоцентра начнётся в этом году. По оценкам властей учреждение появится не раньше 2021 года. Пока же региональные власти подписали соглашение о лечении калининградских пациентов в НИИ онкологии имени Петрова в Санкт-Петербурге.

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