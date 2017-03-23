Лидер «Перспективы» Шумченко сообщил о своем задержании

«Меня задержали двадцать минут назад, сейчас я нахожусь в Московском РУВД Минска», — сообщил Шумченко Sputnik по телефону.

По его словам, правоохранители пока не сообщили ему о причине задержания.

«Привели в РУВД, о причинах ничего не сообщили, никаких бумаг не показали», — добавил лидер предпринимателей.

Анатолий Шумченко является лидером РОО «Перспектива», которое отстаивает права белорусских предпринимателей, он неоднократно организовывал форумы ИП после ужесточения правил их работы в Беларуси. Шумченко неоднократно участвовал в не санкционированных властями акциях протеста, за что получал штрафы. Он является активным пользователем социальных сетей, где критически отзывается об экономическом положении в стране.

В последнее время Шумченко активно сотрудничал с лидерами белорусской оппозиции Николаем Статкевичем и Павлом Северинцем.