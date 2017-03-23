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11:08 (мск), источник: Sputnik.by

Лидер «Перспективы» Шумченко сообщил о своем задержании

По словам главы объединения предпринимателей, его задержали правоохранительные органы, он доставлен в Московский РУВД Минска.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 мар — Sputnik. Лидер республиканского общественного объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко задержан правоохранительными органами.

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«Меня задержали двадцать минут назад, сейчас я нахожусь в Московском РУВД Минска», — сообщил Шумченко Sputnik по телефону.

По его словам, правоохранители пока не сообщили ему о причине задержания.

«Привели в РУВД, о причинах ничего не сообщили, никаких бумаг не показали», — добавил лидер предпринимателей.

Анатолий Шумченко является лидером РОО «Перспектива», которое отстаивает права белорусских предпринимателей, он неоднократно организовывал форумы ИП после ужесточения правил их работы в Беларуси. Шумченко неоднократно участвовал в не санкционированных властями акциях протеста, за что получал штрафы. Он является активным пользователем социальных сетей, где критически отзывается об экономическом положении в стране.

В последнее время Шумченко активно сотрудничал с лидерами белорусской оппозиции Николаем Статкевичем и Павлом Северинцем.

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