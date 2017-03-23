Депутаты ЗС НО на совместном заседании комитетов одобрили кандидатуру Евгения Люлина на должность вице-губернатора
Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области одобрили кандидатуру Евгения Люлина на должность
Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области одобрили кандидатуру Евгения Люлина на должность
Евгений Люлин ответил на ряд вопросов от депутатов, в том числе на вопрос о том, готов ли он
Кандидатура Евгения Люлина будет утверждаться на заседании регионального парламента 30 марта.
В конце февраля стало известно, что Евгений Люлин назначен и. о.
Напомним, что Евгений Люлин был утвержден замгубернатора в сентябре 2013 года и также в этой должности вошел в новый состав правительства после выборов главы региона в 2014 году.
СПРАВКА: Евгений Люлин родился в 1957 году в с. Чернуха Лысковского района Горьковской области. Выпускник Всесоюзного заочного