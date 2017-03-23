Депутаты ЗС НО на совместном заседании комитетов одобрили кандидатуру Евгения Люлина на должность вице-губернатора

Евгений Люлин ответил на ряд вопросов от депутатов, в том числе на вопрос о том, готов ли он когда-либо в будущем возглавить регион. «Я об этом не думал и думать не собираюсь. Есть такая должность — первый заместитель губернатора. Мне Валерий Павлинович предложил ее занять, и я согласился. Я живу сегодняшним и завтрашним днем с точки зрения развития экономики нашей области», — отметил Люлин.

Кандидатура Евгения Люлина будет утверждаться на заседании регионального парламента 30 марта.

В конце февраля стало известно, что Евгений Люлин назначен и. о. вице-губернатора Нижегородской области вместо Владимира Иванова, который вышел на пенсию. Пост вице-губернатора Иванов занимал с 2008 года.

Напомним, что Евгений Люлин был утвержден замгубернатора в сентябре 2013 года и также в этой должности вошел в новый состав правительства после выборов главы региона в 2014 году.