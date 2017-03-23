Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
Депрессия: болезнь или блажь? Ваше мнение
Глава МВД Украины резко отреагировал на решение Сбербанка
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
Коллекторов впервые наказали за поздние звонки должникам
Как сделать свой дом тише: 10 способов
Названа причина взрыва военной базы под Харьковом - СМИ
Сайт армии США сообщил о своих войсках на Украине
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
Джоли и Питт возобновили общение
130 ракет стерли с лица земли штаб террористов в Сирии – СМИ
СМИ: депутат ЕС сказал, что его удивило в Крыму РФ
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
10Фестиваль весны в Индии
8Пустыня в цвету
1195-летие Ирины Антоновой
14На восток США обрушилась снежная буря
11:06 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Депутаты ЗС НО на совместном заседании комитетов одобрили кандидатуру Евгения Люлина на должность вице-губернатора

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области одобрили кандидатуру Евгения Люлина на должность вице-губернатора на совместном заседании комитетов. Об этом сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород», присутствующий на заседании, 23 марта 2017 года.

Евгений Люлин ответил на ряд вопросов от депутатов, в том числе на вопрос о том, готов ли он когда-либо в будущем возглавить регион. «Я об этом не думал и думать не собираюсь. Есть такая должность — первый заместитель губернатора. Мне Валерий Павлинович предложил ее занять, и я согласился. Я живу сегодняшним и завтрашним днем с точки зрения развития экономики нашей области», — отметил Люлин.

Кандидатура Евгения Люлина будет утверждаться на заседании регионального парламента 30 марта.

В конце февраля стало известно, что Евгений Люлин назначен и. о. вице-губернатора Нижегородской области вместо Владимира Иванова, который вышел на пенсию. Пост вице-губернатора Иванов занимал с 2008 года.

Напомним, что Евгений Люлин был утвержден замгубернатора в сентябре 2013 года и также в этой должности вошел в новый состав правительства после выборов главы региона в 2014 году.

СПРАВКА: Евгений Люлин родился в 1957 году в с. Чернуха Лысковского района Горьковской области. Выпускник Всесоюзного заочного финансово-экономического института по специальности «Планирование промышленности». Трудовую деятельность начинал на авиационном заводе им. С. Орджоникидзе, впоследствии отдал предприятию 25 лет, пройдя путь от токаря до заместителя коммерческого директора. В 2002 году избран депутатом и председателем Законодательного собрания Нижегородской области. В 2007 году занял сначала пост заместителя генерального директора ООО «Лукойл-Энергогаз», затем генерального директора ООО «Лукойл-Энергосети». С сентября 2013 года — заместитель губернатора Нижегородской области. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Женат. Двое детей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Украина усилила охрану границы с Россией
CNN узнал о координации помощников Трампа с РФ против Клинтон
Полиция уточнила число погибших в результате теракта в Лондоне
По делу о контрабанде оружия из США задержали группу россиян
Четыре человека погибли в результате стрельбы в Висконсине
Площадь ледяного покрова морей Антарктики рекордно сократилась
Дутерте разрешил российским кораблям заходить в воды Филиппин
Спорт
В Кубке Гагарина стартуют финалы конференций 23 марта матчем в Санкт-Петербурге между местным СКА и ярославским "Локомотивом" откроется стадия финалов конференций в Кубке Гагарина
Авто
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом В цехе окраски Ульяновского автозавода проведена модернизация окрасочных роботов, которые теперь наносят краску электростатическим методом
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2» Певица и актриса присоединится к Ольге Бузовой и Ксении Бородиной
Недвижимость
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Все новостройки в России будут энергоэффективными
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Леди
Какие плащи носить весной: 5 идей (фото) Самые интересные варианты – в нашем обзоре.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь