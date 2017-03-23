Мэрия Новосибирска проверит муниципальные предприятия после увольнения главы метро

НОВОСИБИРСК, 23 марта. /ТАСС/. Мэрия Новосибирска проведет проверку соблюдения трудового законодательства в части уровня заработной платы в муниципальных предприятиях после увольнения начальника МУП «Новосибирский метрополитен» Андрея Ксензова из-за больших надбавок к зарплате. Об этом сообщил журналистам мэр города Анатолий Локоть.

«Существует требование — заработная плата (руководителя предприятия — прим. ТАСС) не должна превышать пять средних зарплат МУП. Руководители МУПов должны строго относиться к доходам и соблюдать личную финансовую дисциплину», — сказал Локоть.

Как ранее сообщалось, начальник Новосибирского метрополитена Андрей Ксензов уволен из-за начисления себе необоснованных надбавок к зарплате в размере до 100 тыс. рублей в месяц. Незаконно полученные надбавки Ксензов вернул в бюджет, подчеркнул мэр Новосибирска.

Он также отметил, что исполняющим обязанности главы метрополитена назначен заместитель главного инженера Михаил Сидоров.

Новосибирский метрополитен действует с 1985 года. Он включает в себя 13 станций и занимает третье место в России по пассажиропотоку, уступая подземкам Москвы и Санкт- Петербурга. В 2016 году метрополитен перевез 79 млн пассажиров, его доля в общей структуре городского общественного транспорта составляет 16,7%.