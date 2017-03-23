Заместителем прокурора Челябинской области назначен бывший прокурор Кургана

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областного ведомства.

Андрей Оборок служит в органах прокуратуры более 21 года, из них 20 лет — в прокуратуре Курганской области. До июля 2016 года занимал должность прокурора Кургана. Затем был назначен начальником уголовно-судебного управления прокуратуры Челябинской области.