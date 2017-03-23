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11:25 (мск), источник: Nakanune.ru

Заместителем прокурора Челябинской области назначен бывший прокурор Кургана

Генпрокурор РФ назначил на должность заместителя прокурора Челябинской области старшего советника юстиции Андрея Оборока.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областного ведомства.

Андрей Оборок служит в органах прокуратуры более 21 года, из них 20 лет — в прокуратуре Курганской области. До июля 2016 года занимал должность прокурора Кургана. Затем был назначен начальником уголовно-судебного управления прокуратуры Челябинской области.

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