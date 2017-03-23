Заместителем прокурора Челябинской области назначен бывший прокурор Кургана
Генпрокурор РФ назначил на должность заместителя прокурора Челябинской области старшего советника юстиции Андрея Оборока.
Генпрокурор РФ назначил на должность заместителя прокурора Челябинской области старшего советника юстиции Андрея Оборока.
Об этом Накануне.RU сообщили в
Андрей Оборок служит в органах прокуратуры более 21 года, из них 20 лет — в прокуратуре Курганской области. До июля 2016 года занимал должность прокурора Кургана. Затем был назначен начальником