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11:37 (мск), источник: Actualitati.md

За отсутствие медполиса жителей Молдовы будут штрафовать и начислять пеню

У жителей Молдовы осталась всего неделя, чтобы приобрести полис обязательного медицинского страхования, в противном случае их ждет штраф и начисление пени, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

До 31 марта полис можно купить на50%, а то и 75% дешевле.

Владельцам сельскохозяйственных угодий полис обойдется всего в1014 леев, что составляет 25% от стоимости полиса медицинского страхования.

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Учредители ИП и другие граждане, которые не работают и не застрахованы правительством, могут приобрести полис со скидкой в 50%, то есть за 2028 леев. Оплату можно произвести в отделениях ГП Почта Молдова и территориальных агентствах Национальной компании медицинского страхования.

Как отметили в Национальной медицинской страховой компании, после 31 марта гражданам, у которых нет полиса обязательного медицинского страхования, придется платить полную сумму 4056 леев, штраф и пеню, а страховой статус будет активирован по истечении семи дней с момента оплаты. Люди, которые будут находиться за рубежом в течение более 183 дней, будут платить заполис полную сумму, без штрафных санкций и пени, с активацией страхового статуса с первого дня платежа.

Проверить застрахованы Вы или нет, можно по ссылке. Для этого надо ввести либо свой идентификационный код, либо номер медицинского полиса.

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