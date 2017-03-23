Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян
Чай спасает от старческого слабоумия
В элитную лигу российского футбола рвется странный клуб
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
Любимая дочь Трампа стала самой влиятельной женщиной в СШАИстория дочери - главной звезды Дональда Трампа, которая получила кабинет в Белом доме
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
СМИ: пышногрудая медсестра-азиатка прославилась в Сети за 1 день
«Отремонтированные» Украиной МиГи не взлетают в ЕС
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
130 ракет стерли с лица земли штаб террористов в Сирии – СМИ
СМИ: депутат ЕС сказал, что его удивило в Крыму РФ
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
10Фестиваль весны в Индии
8Пустыня в цвету
1195-летие Ирины Антоновой
14На восток США обрушилась снежная буря
11:35 (мск), источник: VN.ru

Зам главного инженера руководит Новосибирским метро

Заместитель главного инженера Новосибирского метрополитена Михаил Сидоров назначен исполняющим обязанности руководителя МУП «Новосибирский метрополитен». О решении, кто же будет назначен на должность начальника метрополитена, мэр города Анатолий Локоть обещал сообщить в самое ближайшее время.

— Сегодня исполняет обязанности начальника МУП «Новосибирский метрополитен» Михаил Сидоров, который ранее работал заместителем главного инженера в этой же организации. О назначении руководителя МУП я сообщу в самое ближайшее время. Все кадровые назначения комментирую только тогда, когда они состоятся, — сказал Анатолий Локоть 23 марта во время встречи с журналистами.

Напомним, что руководитель метрополитена Андрей Ксензов был уволен мэром Новосибирска в связи с нарушением финансовой дисциплины со стороны начальника МУП «Новосибирский метрополитен».

Читайте также
Мэрия Новосибирска проверит муниципальные предприятия после увольнения главы метро

Причиной стало нарушение господином Ксензовым финансовой дисциплины и произвольное увеличение зарплаты руководству метрополитена, о чем ранее сообщал VN.ru.

Отвечая на вопрос о сопоставимости зарплаты уволенного Андрея Ксензова с зарплатами других руководителей МУП, в частности, «Горводоканала» или «Горэлектротранспорта», мэр сказал:

— По существующему законодательству заработная плата руководителя не должна превышать пять средних заработных плат в МУП. На мой взгляд, руководители МУПов особенно в такой важной сфере, как транспорт, должны очень строго относиться к собственным доходам, соблюдать личную и финансовую дисциплину. Ее несоблюдение дает очень плохой пример для всех остальных.

Комментируя вопросы журналистов о возмещении нанесенного ущерба бюджету города со стороны бывшего руководителя МУП, Анатолий Локоть сказал, что сам лично предложил вернуть средства Андрею Ксензову, что тот и сделал:

— Он вернул их, но речь идет о другом. Руководитель должен знать свою меру ответственности. За ним стоят люди, с которых он спрашивает. И чтобы иметь право спрашивать с них, он должен быть и сам безупречен.

Напомним, после победы Анатолия Локтя на выборах мэра Новосибирска весной 2014 года его политический союзник Андрей Ксензов получил пост первого вице-мэра. Однако уже в 2015-м Андрей Евгеньевич был назначен Анатолием Локтем на более скромный пост — возглавил МУП «Новосибирский метрополитен».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Turkish Airlines перестала летать из Новосибирска в Стамбул
Украина усилила охрану границы с Россией
CNN узнал о координации помощников Трампа с РФ против Клинтон
Полиция уточнила число погибших в результате теракта в Лондоне
По делу о контрабанде оружия из США задержали группу россиян
Четыре человека погибли в результате стрельбы в Висконсине
Площадь ледяного покрова морей Антарктики рекордно сократилась
Дутерте разрешил российским кораблям заходить в воды Филиппин
Спорт
В Кубке Гагарина стартуют финалы конференций 23 марта матчем в Санкт-Петербурге между местным СКА и ярославским "Локомотивом" откроется стадия финалов конференций в Кубке Гагарина
Авто
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом В цехе окраски Ульяновского автозавода проведена модернизация окрасочных роботов, которые теперь наносят краску электростатическим методом
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2» Певица и актриса присоединится к Ольге Бузовой и Ксении Бородиной
Недвижимость
Недостроенные дома планируют обложить налогом
Петербуржцам станет проще оформлять квартиры
Жильцы лишились средств на капремонт из-за банкротства банка
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Леди
Какие плащи носить весной: 5 идей (фото) Самые интересные варианты – в нашем обзоре.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь