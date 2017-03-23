Зам главного инженера руководит Новосибирским метро

Напомним, что руководитель метрополитена Андрей Ксензов был уволен мэром Новосибирска в связи с нарушением финансовой дисциплины со стороны начальника МУП «Новосибирский метрополитен».

— Сегодня исполняет обязанности начальника МУП «Новосибирский метрополитен» Михаил Сидоров, который ранее работал заместителем главного инженера в этой же организации. О назначении руководителя МУП я сообщу в самое ближайшее время. Все кадровые назначения комментирую только тогда, когда они состоятся, — сказал Анатолий Локоть 23 марта во время встречи с журналистами.

Причиной стало нарушение господином Ксензовым финансовой дисциплины и произвольное увеличение зарплаты руководству метрополитена, о чем ранее сообщал VN.ru.

Отвечая на вопрос о сопоставимости зарплаты уволенного Андрея Ксензова с зарплатами других руководителей МУП, в частности, «Горводоканала» или «Горэлектротранспорта», мэр сказал:

— По существующему законодательству заработная плата руководителя не должна превышать пять средних заработных плат в МУП. На мой взгляд, руководители МУПов особенно в такой важной сфере, как транспорт, должны очень строго относиться к собственным доходам, соблюдать личную и финансовую дисциплину. Ее несоблюдение дает очень плохой пример для всех остальных.

Комментируя вопросы журналистов о возмещении нанесенного ущерба бюджету города со стороны бывшего руководителя МУП, Анатолий Локоть сказал, что сам лично предложил вернуть средства Андрею Ксензову, что тот и сделал:

— Он вернул их, но речь идет о другом. Руководитель должен знать свою меру ответственности. За ним стоят люди, с которых он спрашивает. И чтобы иметь право спрашивать с них, он должен быть и сам безупречен.