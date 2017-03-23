Чертков и Сыров станут министрами правительства региона
Валерий Шанцев определился с кандидатурами на должности глав министерств Нижегородской области.
Валерий Шанцев определился с кандидатурами на должности глав министерств Нижегородской области.
Андрей Чертков возглавит министерство энергетики и ЖКХ, а Алексей Сыров станет министром строительства региона, сообщает РБК со ссылкой на
По его словам, губернатор Валерий Шанцев определился с кандидатурами на должности глав областных министерств. Ими станут действующие заместители министров Чертков и Сыров, в ближайшее время будут подписаны документы о назначении.
Ранее сообщалось, что глава региона освободил от должностей министров своих заместителей Дмитрия Сватковского, Антона Аверина и Александра Байера. Теперь они будут исполнять только обязанности заместителей губернатора. Напомним, что должность министра социальной политики Нижегородской области занял Андрей Гнеушев.
Отметим, Андрей Чертков ранее работал замглавы администрации Нижнего Новгорода по ЖКХ и благоустройству, а в 2015 году стал первым замглавы администрации Нижнего Новгорода. С апреля по декабрь 2015 года — и.о. главы администрации Нижнего Новгорода. Выдвигался на пост