Чертков и Сыров станут министрами правительства региона

Андрей Чертков возглавит министерство энергетики и ЖКХ, а Алексей Сыров станет министром строительства региона, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Романа Скуднякова.

По его словам, губернатор Валерий Шанцев определился с кандидатурами на должности глав областных министерств. Ими станут действующие заместители министров Чертков и Сыров, в ближайшее время будут подписаны документы о назначении.

Ранее сообщалось, что глава региона освободил от должностей министров своих заместителей Дмитрия Сватковского, Антона Аверина и Александра Байера. Теперь они будут исполнять только обязанности заместителей губернатора. Напомним, что должность министра социальной политики Нижегородской области занял Андрей Гнеушев.