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11:48 (мск), источник: 112.ua

Порошенко подписал изменения в Налоговый кодекс в части упрощения налогообложения наследства

Указанный документ принят парламентом во втором чтении и в целом 278 голосами 23 февраля этого года.

Источник: 112.ua

Президент Петр Порошенко подписал закон Украины № 1910-VIII «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения наследства», которым упрощается оформление наследства для ближайших родственников наследодателя. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Указанный документ принят парламентом во втором чтении и в целом 278 голосами 23 февраля этого года.

«Законом освобождаются от налогообложения налогом на доходы физических лиц стоимости наследства, которую от наследодателя получают члены его семьи второй степени родства: родные братья и сестры, бабка, дед и внуки. До этого времени действующим Налоговым кодексом предусматривалось освобождение от налогообложения членов семьи наследодателя только первой линии родства. Наследники первой и второй ступеней также освобождаются от необходимости проведения оценки унаследованных объектов наследия для целей налогообложения. При этом для всех других наследников налог остается в размере 5%», — сказано в сообщении пресс-службы.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и применяется к доходам в виде наследства/подарка, полученных начиная с 1 января 2017 года.

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