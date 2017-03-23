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12:55 (мск), источник: Nur.kz

Казахстан и Узбекистан подписали ряд важных стратегических документов

В рамках государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзие… В рамках государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Казахстан в Акорде подписан ряд стратегических документов между странами, передает BNews.kz.

Так, главы государств Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиеев подписали совместную декларацию об углублении стратегического сотрудничества и укреплении добрососедских отношений между Казахстаном и Узбекистаном.

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Также была подписана Стратегия об экономическом сотрудничестве на 2017−2019 годы и ряд Протоколов: о внесении изменений и дополнений в соглашение об избежание двойного налогообложения на доход и имущество, о внесении изменений и дополнений в соглашение о международном автомобильном сообщении.

Также президенты завизировали Соглашение между Правительством РК и Правительством РУ о межрегиональном сотрудничестве.

Главами внешнеполитических ведомств была подписана и Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел Республики Казахстан и Республики Узбекистан на 2017−2018 годы.

Кроме того, подписано Соглашение о военном сотрудничестве между министерствами обороны РК и РУ.

Напомним, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл с государственным визитом в Казахстан накануне.

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