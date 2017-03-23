Назарбаев: Новое руководство Узбекистана сняло барьеры

Нурсултан Назарбаев рассказал о том, как изменились отношения Казахстана и Узбекистана за последние месяцы, передает Tengrinews.kz.

«В последнее время совершенно по-другому стали развиваться наши отношения. Только за последние пять месяцев или четвертый квартал прошлого года товарооборот между нашими странами вырос на 30 процентов с обеих сторон, включая новые товары.

Открыты четыре торговых дома, на 30 процентов больше зерна и узбекских фруктов и овощей на 25 процентов, чем за все предыдущее время. Это благодаря тому, что новое руководство Узбекистана полностью открыло все возможности торговли и сняло барьеры, — отметил президент Казахстана в ходе совместного заявления для прессы после встречи с президентом Узбекистана.

«Между Узбекистаном и Казахстаном сегодня нет нерешенных проблем: ни территориальных, ни пограничных, ни политических, ни экономических. Мы открыты, как чистый лист для того, чтобы заполнить благими делами на благо наших народов», — добавил Назарбаев.

Также президент Казахстана отметил, что в будущем рассчитывает на плодотворные отношения в рамках двусторонних контактов, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

«В настоящее время уже проделана определенная работа по углублению межгосударственного партнерства. В частности, отмечается резкий рост торгового оборота между нашими странами, увеличилась пропускная способность наших границ, поставляются новые виды продукции», — сказал президент Казахстана.