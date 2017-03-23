Лукашенко: В Беларуси сложно действовать на принципах европейской демократии
Белорусский президент призвал представителя ПАСЕ понять, в какой ситуации находится наша страна.
Белорусский президент призвал представителя ПАСЕ понять, в какой ситуации находится наша страна.
Александр Лукашенко встретился с докладчиком по Беларуси комиссии по политическим вопросам и демократии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Андреа Ригони, передает
Глава белорусского государства заявил, что с представителями ЕС Беларусь ведет диалог по проблемным вопросам, и
«На сегодняшний день мы не сидим каждый за своим забором, а разговариваем. Это уже большое дело. В диалоге, я думаю, рождается истина. Со временем эта истина будет и в наших отношениях», — сказал Александр Лукашенко.
Президент считает, что в Беларуси сложно действовать по принципам европейской демократии.
«Очень важно, что вы понимаете, в какой ситуации находится Беларусь сегодня и насколько сложно порой даже на принципах развитой демократии Европейского союза в Беларуси действовать. Все это не так просто», — отметил глава государства.
Президент повторил тезис, уже звучавший из уст министра иностранных дел Владимира Макея: Европа долго строила свою демократию, а Беларусь находится лишь в начале этого пути, поэтому требовать от нее много не нужно.
Александр Лукашенко сказал, что Европа в условиях своей нынешней политической системы живет уже несколько веков.
«А мы еще слишком молоды, чтобы работать на вашем уровне. Надо понимать, что у каждого государства есть своя специфика, поэтому всякие вопросы политики, дипломатии, демократии надо
Президент поблагодарил лично Андреа Ригони за то, что тот способствует сближению таких антагонистических сил, как Беларусь и Европа.
«Таких политиков сегодня мало. Каждый преследует