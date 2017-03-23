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13:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Шнур и Дмитрий Медведев подписались на аккаунт Максима Решетникова в Instagram

На блог врио губернатора Пермского края Максима Решетникова — Reshetnikovmg в популярной социальной сети Instagram за сутки подписались 1082 пользователя.

В их числе четыре информационных агентства — ТАСС, РИА «Новости», Ведомости и RT, а также лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров (Шнур) и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Напомним, вчера на свое первой пресс-конференции глава региона сообщил об открытии своей странички в Instagram, при этом он отметил, что не будет заводить своих страниц в других социальных сетях или вести собственный блог, как его предшественники — экс-губернаторы Прикамья Олег Чиркунов и Виктор Басаргин.

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