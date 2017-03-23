Шнур и Дмитрий Медведев подписались на аккаунт Максима Решетникова в Instagram
На блог врио губернатора Пермского края Максима Решетникова — Reshetnikovmg в популярной социальной сети Instagram за сутки подписались 1082 пользователя.
На блог врио губернатора Пермского края Максима Решетникова — Reshetnikovmg в популярной социальной сети Instagram за сутки подписались 1082 пользователя.
В их числе четыре информационных агентства — ТАСС, РИА «Новости», Ведомости и RT, а также лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров (Шнур) и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Напомним, вчера на свое первой