Шнур и Дмитрий Медведев подписались на аккаунт Максима Решетникова в Instagram

В их числе четыре информационных агентства — ТАСС, РИА «Новости», Ведомости и RT, а также лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров (Шнур) и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.



Напомним, вчера на свое первой пресс-конференции глава региона сообщил об открытии своей странички в Instagram, при этом он отметил, что не будет заводить своих страниц в других социальных сетях или вести собственный блог, как его предшественники — экс-губернаторы Прикамья Олег Чиркунов и Виктор Басаргин.