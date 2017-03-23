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12:27 (мск), источник: АиФ Самара

Глава Самары поручил увеличить количество бригад по подбору мусора

Глава Самары приступил к объезду городских районов для ознакомления с ситуацией по благоустройству.

В среду, 22 марта, глава Самары, проводя объезд Советского района, проехал по магистралям, внутриквартальным территориям, осмотрел дворы и пообщался с жителями, сообщает администрация областного центра.

Посещение Советского района стало первым из серии объездов районов Самары, которые проводит Олег Фурсов для ознакомления с ситуацией по наведению порядка и обращения внимание районных властей на вопросы, которые наиболее часто звучат в обращениях граждан.

Посетив один из дворов района, Олег Фурсов раскритиковал работу ответственного лица, за которым закреплена данная территория и поручил главе администрации Советского района Владимиру Сафронову усилить контроль за её уборкой и благоустройством. Напомним, для повышения эффективности уборки город поделён на квадраты, за каждым из которых закреплен ответственный сотрудник районной администрации, который должен отслеживать ход наведения порядка на вверенной ему территории. За содержание улично-дорожной сети несет ответственность МП «Благоустройство», внутриквартальных территорий — районные администрации, территорий, прилегающих к жилым домам — УК и ТСЖ.

В другом дворе работа по наведению порядка уже начата. К ней активно подключаются жители, для которых выходить на субботники несколько раз в год — многолетняя традиция. В беседе с ними, Олег Фурсов отметил, что в этом году дворы, жители которых проявят наибольшую активность в наведении порядка, будут оснащены системами видеонаблюдения, что позволит следить за общественным порядком для обеспечения обезопасности детей и жильцов. Глава Самары добавил, что в этом году те, кто наиболее активно проявит себя во время уборки города, получат приятные бонусы.

Также глава Самары встретился с юными участниками добровольческой акции «Пожиратели незаконной рекламы», которые ежедневно очищают фасады зданий, заборы, световые опоры, остановочные павильоны и деревья от нелегально расклеенных объявлений.

Завершая объезд, Олег Фурсов поручил руководителю МП «Благоустройство» Алексею Власову увеличить количество бригад по подбору мусора. Они придут на помощь уже работающим сейчас на территории города.

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