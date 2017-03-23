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13:08 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Савченко назвала раскол Украины одним из сценариев будущего страны

По мнению Надежды Савченко, есть три сценария развития: 1) Украина расколется; 2) будет жесткое внутреннее управление; 3) или жесткое внешнее управление.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Надежда Савченко считает, что есть три сценария будущего Украины, один из которых предусматривает раскол страны.

Савченко считает, что в ситуации, когда власть абсолютно загнала народ в рамки, сложно говорить о какой-либо перезагрузке власти.

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«Но не надо забывать о физике: при очень большом сжатии материала — он взрывается. Впрочем, боюсь, что у нас все равно не найдется доброй воли и ума, чтобы это сделать. Поэтому есть три сценария развития: 1) Украина расколется; 2) будет жесткое внутреннее управление; 3) или жесткое внешнее управление. Внешнее — хуже всего, потому что мы не знаем, кто придет к нам снаружи приводить нам порядок», — сказала Савченко в интервью интернет-изданию «Апостроф», опубликованном в четверг.

Она заявила, что под внутренним управлением имеет в виду жесткий контроль властью народа.

«Но имеется в виду переход к другой власти, к изменению политической системы. Это может быть сделано путем Пиночета, Шарля де Голля, то есть если найдется такой сильный человек, который сможет поднять людей и действительно что-то сделать», — добавила Савченко.

Депутат также считает, что в первую очередь в Украине необходимо провести выборы президента, а потом парламента.

Напомним, Савченко в феврале посетила колонию в неподконтрольной Киеву Макеевке, где содержатся пленные украинские силовики. По ее словам, в ходе посещения колонии она обнаружила шесть человек, которые считались пропавшими без вести. После этой поездки Савченко вызывали в СБУ для дачи пояснений.

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