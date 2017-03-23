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12:56 (мск), источник: Om1.ru

Назаров запустил производство труб с 3-Д эффектом для «Газпрома»

Предприятие «Специальные технологии» использует свои разработки для освоения Арктики.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 23 марта губернатор Омской области Виктор Назаров открыл производство гнутых труб с 3-Д эффектом на заводе «Специальные технологии».

Главе региона показали, как гибочная машина немецкого производства позволит изготавливать отводы диаметром от 57 до 530 миллиметров, а по номенклатуре выпускаемых изделий в настоящий момент не имеет аналогов в мире. На индукционно-гибочном оборудовании будут изготавливать гнутые отводы для всех отраслей промышленности, как в одной плоскости, так и в нескольких плоскостях — с 3D-эффектом. Новый метод пришёл на смену устаревшим технологиям.

Между тем губернатор подчеркнул, что предприятие уже работает с нефтегазовыми гигантами вроде «Газпрома».

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

— Предприятие «Специальные технологии» — это, действительно, новейшие, современные технологии, которые сегодня необходимо использовать при прокладке трубопровода любого диаметра любого назначения. Мы ставим задачу, чтобы наши омские предприятия участвовали в программах, которые реализуются «Газпромом», «Газпром нефтью», «Роснефтью».

Это предприятие уже чётко вошло в эти проекты, прошло сертификацию и сегодня уже выполняет заказы крупных нефтяных корпораций. Безусловно, предприятие перспективное, развивающееся, хотя ему всего пять лет. Но, тем не менее, всё, что мы сегодня здесь видим — новое и необходимое для конкуренции на рынке, востребованное для газового и нефтегазового оборудования. Таких гибочных машин, мастера мне сегодня рассказали, всего две в мире. Одна сегодня стоит здесь, в Омске.

Еще одна новинка «Спецтеха» — антикоррозийное покрытие для труб «Газфлекс». Разработанная омичами технология применяется уже второй год и не имеет аналогов в мире. Гарантийный срок службы трубы с таким покрытием более 20 лет.

Уже сейчас больше половины всех поставок «СпецТеха» приходится на «Газпром». Ведутся переговоры о том, чтобы войти в список поставщиков трубной продукции для строительства газопровода «Сила Сибири».

Также «СпецТех» активно участвует в реализации проектов, направленных на освоение Арктической зоны России.

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