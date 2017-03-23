Назаров запустил производство труб с 3-Д эффектом для «Газпрома»
Предприятие «Специальные технологии» использует свои разработки для освоения Арктики.
Предприятие «Специальные технологии» использует свои разработки для освоения Арктики.
Сегодня, 23 марта губернатор Омской области Виктор Назаров открыл производство гнутых труб с 3-Д эффектом на заводе «Специальные технологии».
Главе региона показали, как гибочная машина немецкого производства позволит изготавливать отводы диаметром от 57 до 530 миллиметров, а по номенклатуре выпускаемых изделий в настоящий момент не имеет аналогов в мире. На
Между тем губернатор подчеркнул, что предприятие уже работает с нефтегазовыми гигантами вроде «Газпрома».
Виктор Назаров, губернатор Омской области:
— Предприятие «Специальные технологии» — это, действительно, новейшие, современные технологии, которые сегодня необходимо использовать при прокладке трубопровода любого диаметра любого назначения. Мы ставим задачу, чтобы наши омские предприятия участвовали в программах, которые реализуются «Газпромом», «Газпром нефтью», «Роснефтью».
Это предприятие уже чётко вошло в эти проекты, прошло сертификацию и сегодня уже выполняет заказы крупных нефтяных корпораций. Безусловно, предприятие перспективное, развивающееся, хотя ему всего пять лет. Но, тем не менее, всё, что мы сегодня здесь видим — новое и необходимое для конкуренции на рынке, востребованное для газового и нефтегазового оборудования. Таких гибочных машин, мастера мне сегодня рассказали, всего две в мире. Одна сегодня стоит здесь, в Омске.
Еще одна новинка «Спецтеха» — антикоррозийное покрытие для труб «Газфлекс». Разработанная омичами технология применяется уже второй год и не имеет аналогов в мире. Гарантийный срок службы трубы с таким покрытием более 20 лет.
Уже сейчас больше половины всех поставок «СпецТеха» приходится на «Газпром». Ведутся переговоры о том, чтобы войти в список поставщиков трубной продукции для строительства газопровода «Сила Сибири».
Также «СпецТех» активно участвует в реализации проектов, направленных на освоение Арктической зоны России.