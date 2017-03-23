Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Робби Уильямс хочет представлять Россию на «Евровидении»
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Погиб сбежавший на Украину экс-депутат Госдумы
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
В моду вошли широкие брюки (фото)
Любимая дочь Трампа стала самой влиятельной женщиной в СШАИстория дочери - главной звезды Дональда Трампа, которая получила кабинет в Белом доме
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
СМИ: пышногрудая медсестра-азиатка прославилась в Сети за 1 день
«Отремонтированные» Украиной МиГи не взлетают в ЕС
В моду вошли широкие брюки (фото)
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
130 ракет стерли с лица земли штаб террористов в Сирии – СМИ
СМИ: депутат ЕС сказал, что его удивило в Крыму РФ
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
8Тайский День слона
10Фестиваль весны в Индии
16Неслабый пол
8Пустыня в цвету
13:15 (мск), источник: Югополис

Губернатор Кубани ужаснулся, проехав по краснодарским дорогам

Глава региона Вениамин Кондратьев пообещал «строго спросить» за дорожный беспредел с ответственных лиц.

«Каждый день получаю десятки жалоб на краснодарские дороги. Тургенева и Новороссийская — без комментариев. “Убитые” — это мягко сказано, — написал глава региона в своем Твиттере. — Сегодня будем решать, какими силами и за какие сроки это устранят. И спрос за это будет строгий. Пока что осматриваем фронт работ».

Ранее «Югополис» сообщал о том, что на Кубани активисты Общероссийского народного фронта нашли дороги, которым нужен ремонт через 3 недели после укладки асфальта.

Также стало известно о том, что запущено мобильное приложение «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог».

Сайт dorogi-onf.ru представляет собой интерактивную карту «убитых» дорог. С ее помощью граждане смогут самостоятельно отмечать участки дорог ненадлежащего качества, а также голосовать за те дороги, которые, по их мнению, нуждаются в ремонте в первую очередь.

По этим данным будут составлены рейтинги дорог, которые будут направлены в администрации регионов и муниципальных образований для внесения в планы по ремонту в 2017 и 2018 годах. На портале будет доступна информация о планах по ремонтным работам, полученная в ответ на ранее отправленные запросы. Это позволит гражданам, ставшим свидетелями возможных нарушений технологии проведения дорожных ремонтных работ, вовремя заявить о таких фактах и таким образом повлиять на качество дороги еще на стадии ее ремонта.

Для того, чтобы оставить жалобу, необходимо будет выложить фото разбитой дороги в интернет.

На Кубани в лидерах антирейтинга держатся краснодарские улицы — Новороссийская и Тургенева.

Активисты ОНФ намерены в 2017 году проехать с инспекцией по всем регионам России, чтобы проверить качество автодорог, а также выяснить, насколько были учтены жалобы на плохие дороги, выявленные в ходе прошлых проверок. В конце марта они посетят Южный федеральный округ и Кавказ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Forbes назвал самые надежные банки России
В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова
Песков прокомментировал недопуск Самойловой на «Евровидение»
Погранслужба Украины усилила охрану границы с Россией
Литовские приставы взыщут с «Газпрома» штраф в 36 млн евро
Forbes назвал самые надежные банки в России
Площадь ледяного покрова морей Антарктики рекордно сократилась
СМИ сообщили об эвакуации в знаменитом лондонском небоскребе
Спорт
В Кубке Гагарина стартуют финалы конференций 23 марта матчем в Санкт-Петербурге между местным СКА и ярославским "Локомотивом" откроется стадия финалов конференций в Кубке Гагарина
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак Советско-эстонский актер сыграл десятки ролей в кино, однако российским зрителям более всего запомнился по роли в экранизации детской сказки о няне-волшебнице
Недвижимость
Треть россиян оказалась не способна взять ипотеку
Жильцы лишились средств на капремонт из-за банкротства банка
Счета за коммунальные услуги в России уменьшились
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь