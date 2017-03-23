Губернатор Кубани ужаснулся, проехав по краснодарским дорогам

Ранее «Югополис» сообщал о том, что на Кубани активисты Общероссийского народного фронта нашли дороги, которым нужен ремонт через 3 недели после укладки асфальта.

«Каждый день получаю десятки жалоб на краснодарские дороги. Тургенева и Новороссийская — без комментариев. “Убитые” — это мягко сказано, — написал глава региона в своем Твиттере. — Сегодня будем решать, какими силами и за какие сроки это устранят. И спрос за это будет строгий. Пока что осматриваем фронт работ».

Также стало известно о том, что запущено мобильное приложение «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог».

Сайт dorogi-onf. ru представляет собой интерактивную карту «убитых» дорог. С ее помощью граждане смогут самостоятельно отмечать участки дорог ненадлежащего качества, а также голосовать за те дороги, которые, по их мнению, нуждаются в ремонте в первую очередь.

По этим данным будут составлены рейтинги дорог, которые будут направлены в администрации регионов и муниципальных образований для внесения в планы по ремонту в 2017 и 2018 годах. На портале будет доступна информация о планах по ремонтным работам, полученная в ответ на ранее отправленные запросы. Это позволит гражданам, ставшим свидетелями возможных нарушений технологии проведения дорожных ремонтных работ, вовремя заявить о таких фактах и таким образом повлиять на качество дороги еще на стадии ее ремонта.

Для того, чтобы оставить жалобу, необходимо будет выложить фото разбитой дороги в интернет.

На Кубани в лидерах антирейтинга держатся краснодарские улицы — Новороссийская и Тургенева.

Активисты ОНФ намерены в 2017 году проехать с инспекцией по всем регионам России, чтобы проверить качество автодорог, а также выяснить, насколько были учтены жалобы на плохие дороги, выявленные в ходе прошлых проверок. В конце марта они посетят Южный федеральный округ и Кавказ.