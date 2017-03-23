Новосибирский губернатор запретил мигрантам варить пиво и сидеть с детьми

«Установить на 2017 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Новосибирской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности…», — говорится в постановлении.

В августе 2016 года глава региона издал первое постановление, которое запрещало с 2017 года мигрантам с трудовыми патентами работать в регионе учителями, водителями пассажирского транспорта и по нескольким другим специальностям. Также мигрантам запретили работать в детских лагерях во время каникул, в детских садах и школах, в сфере производства детского питания и диетических пищевых продуктов, добычи полезных ископаемых, торговли лесом и другое.

В новом постановлении в запретный список трудовых специальностей вошли также перегонка и смешивание спиртов, производство вина, сидра, пива, табачных изделий и медпрепаратов. Кроме того, мигрантам теперь запрещено заниматься оптовой торговлей табачными, алкогольными изделиями, пиломатериалами; организовывать конференции и выставки, ухаживать за престарелыми и инвалидами, сидеть с детьми по найму.

Запрет на трудоустройство касается граждан Таджикистана, Узбекистана, Украины, Молдавии и Азербайджана и не касается иностранных граждан, которые являются членами Евразийского экономического союза — граждан Казахстана, Белоруссии, Армении и Киргизии. Они могут работать во всех сферах деятельности в соответствии с имеющейся квалификацией.