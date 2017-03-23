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12:54 (мск), источник: РИА Новости

Новосибирский губернатор запретил мигрантам варить пиво и сидеть с детьми

НОВОСИБИРСК, 23 мар — РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий своим постановлением увеличил с 16 до 33 количество сфер трудовой деятельности, запрещенных для мигрантов по патентам, в том числе заниматься производством пива и сидеть с детьми по найму, говорится в тексте документа.

Источник: РИА Новости

«Установить на 2017 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Новосибирской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности…», — говорится в постановлении.

В августе 2016 года глава региона издал первое постановление, которое запрещало с 2017 года мигрантам с трудовыми патентами работать в регионе учителями, водителями пассажирского транспорта и по нескольким другим специальностям. Также мигрантам запретили работать в детских лагерях во время каникул, в детских садах и школах, в сфере производства детского питания и диетических пищевых продуктов, добычи полезных ископаемых, торговли лесом и другое.

В новом постановлении в запретный список трудовых специальностей вошли также перегонка и смешивание спиртов, производство вина, сидра, пива, табачных изделий и медпрепаратов. Кроме того, мигрантам теперь запрещено заниматься оптовой торговлей табачными, алкогольными изделиями, пиломатериалами; организовывать конференции и выставки, ухаживать за престарелыми и инвалидами, сидеть с детьми по найму.

Запрет на трудоустройство касается граждан Таджикистана, Узбекистана, Украины, Молдавии и Азербайджана и не касается иностранных граждан, которые являются членами Евразийского экономического союза — граждан Казахстана, Белоруссии, Армении и Киргизии. Они могут работать во всех сферах деятельности в соответствии с имеющейся квалификацией.

Первое постановление губернатора в прошлом году вызвало общественный резонанс. Многие эксперты говорили о том, что Новосибирску может не хватить рабочей силы, однако власти и политики заявили о своевременности принятых мер, которые защищают интересы местного населения. Решение поддержали региональные министерства, Торгово-промышленная палата, Федерация профсоюзов.

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