Рада приняла закон о формировании бюджета на три года вперед
Верховная Рада приняла за основу и в целом правительственный Закон об изменениях в Бюджетный кодекс Украины относительно внедрения среднесрочного бюджетного планирования.
Верховная Рада приняла за основу и в целом правительственный Закон об изменениях в Бюджетный кодекс Украины относительно внедрения среднесрочного бюджетного планирования.
За принятие соответствующего законопроекта авторства Кабинета министров Украины о внесении изменений в заключительные положения Бюджетного кодекса Украины (№ 6161 от 6 марта) проголосовали 260 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.