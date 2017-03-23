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13:14 (мск), источник: УНИАН

Рада приняла закон о формировании бюджета на три года вперед

Верховная Рада приняла за основу и в целом правительственный Закон об изменениях в Бюджетный кодекс Украины относительно внедрения среднесрочного бюджетного планирования.

Источник: УНИАН

За принятие соответствующего законопроекта авторства Кабинета министров Украины о внесении изменений в заключительные положения Бюджетного кодекса Украины (№ 6161 от 6 марта) проголосовали 260 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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