Матвиенко пригласила зампреда Европарламента приехать в Крым
Глава Совфеда подчеркнула, что готова сопровождать Ульрике Луначек в поездке на полуостров, чтобы она смогла убедиться в соблюдении прав крымских татар.
Глава Совфеда подчеркнула, что готова сопровождать Ульрике Луначек в поездке на полуостров, чтобы она смогла убедиться в соблюдении прав крымских татар.
ВЕНА, 23 марта. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко готова лично сопровождать зампреда Европарламента (ЕП) Ульрике Луначек, если она примет приглашение посетить Крым.
Об этом глава СФ заявила в ходе конференции в Вене «Политика безопасности ОБСЕ — взгляд со стороны женщин».
Ранее в ходе дискуссии Луначек выступила с резкой критикой в адрес России за якобы имеющие место факты притеснения татар после вхождения Крыма в состав РФ.
«Я благодарю госпожу заместителя председателя Европарламента за ее интересное выступление, но позвольте мне вас пригласить в Крым. Я готова вместе с вами поехать, чтобы вы все своими глазами увидели», — сказала Матвиенко.
«Там идет спокойная, мирная жизнь», — подчеркнула глава СФ, напомнив, что после воссоединения Крыма с Россией
По словам сенатора, в Крыму уже побывало много зарубежных парламентариев, в том числе европейских. «Послушайте своих коллег, повстречайтесь с ними», — посоветовала она