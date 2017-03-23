Матвиенко пригласила зампреда Европарламента приехать в Крым

ВЕНА, 23 марта. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко готова лично сопровождать зампреда Европарламента (ЕП) Ульрике Луначек, если она примет приглашение посетить Крым.

Об этом глава СФ заявила в ходе конференции в Вене «Политика безопасности ОБСЕ — взгляд со стороны женщин».

Ранее в ходе дискуссии Луначек выступила с резкой критикой в адрес России за якобы имеющие место факты притеснения татар после вхождения Крыма в состав РФ.

«Я благодарю госпожу заместителя председателя Европарламента за ее интересное выступление, но позвольте мне вас пригласить в Крым. Я готова вместе с вами поехать, чтобы вы все своими глазами увидели», — сказала Матвиенко.

«Там идет спокойная, мирная жизнь», — подчеркнула глава СФ, напомнив, что после воссоединения Крыма с Россией крымско-татарское население полуострова «впервые получило право открыть школы на крымско-татарском языке», а также открыть национальный телеканал. Матвиенко также напомнила, что в Крыму использование трех языков — русского, украинского и крымско-татарского — закреплено в местном законодательстве.