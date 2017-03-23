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13:14 (мск), источник: ТАСС

Матвиенко пригласила зампреда Европарламента приехать в Крым

Глава Совфеда подчеркнула, что готова сопровождать Ульрике Луначек в поездке на полуостров, чтобы она смогла убедиться в соблюдении прав крымских татар.

ВЕНА, 23 марта. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко готова лично сопровождать зампреда Европарламента (ЕП) Ульрике Луначек, если она примет приглашение посетить Крым.

Об этом глава СФ заявила в ходе конференции в Вене «Политика безопасности ОБСЕ — взгляд со стороны женщин».

Ранее в ходе дискуссии Луначек выступила с резкой критикой в адрес России за якобы имеющие место факты притеснения татар после вхождения Крыма в состав РФ.

«Я благодарю госпожу заместителя председателя Европарламента за ее интересное выступление, но позвольте мне вас пригласить в Крым. Я готова вместе с вами поехать, чтобы вы все своими глазами увидели», — сказала Матвиенко.

«Там идет спокойная, мирная жизнь», — подчеркнула глава СФ, напомнив, что после воссоединения Крыма с Россией крымско-татарское население полуострова «впервые получило право открыть школы на крымско-татарском языке», а также открыть национальный телеканал. Матвиенко также напомнила, что в Крыму использование трех языков — русского, украинского и крымско-татарского — закреплено в местном законодательстве.

По словам сенатора, в Крыму уже побывало много зарубежных парламентариев, в том числе европейских. «Послушайте своих коллег, повстречайтесь с ними», — посоветовала она вице-спикеру ЕП, подчеркнув, как «важно услышать другую точку зрения и постараться ее понять». «Может быть, тогда мы будем сближать наши позиции, но в любом случае такие дискуссии очень полезны», — заключила она.

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