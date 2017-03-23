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13:34 (мск), источник: Nakanune.ru

«Серый дом» остался без пресс-секретаря: Денис Сухоруков остался в администрации города, но в другой должности

Администрация Екатеринбурга осталась без пресс-секретаря: Денис Сухоруков, занимавший эту должность с 2011 года, оставил свой пост. При этом, он остался работать в администрации города, но на другой должности.

С кандидатурой нового пресс-секретаря уже определились. Факт смены направления деятельности в администрации города Накануне.RU подтвердил сам Денис Сухоруков.

«Да, это так. С понедельника, 20 марта, мне доверено очень важное направление — взаимоотношения с органами государственной власти и органами местного самоуправления. Для меня это новое, определенный рост и развитие. Буду оправдывать то доверие, которое мне авансом было выдано», — отметил Денис Сухоруков в беседе с корреспондентом Накануне.RU.

«Что касается будущего пресс-секретаря, то сейчас кандидатура подобрана. Итоговое решение о его вовлечении в рабочий процесс, о представлении нового лица администрации города Екатеринбурга находится на моем руководителе Тушине Сергее Геннадьевиче. Когда он посчитает нужным, то представит человека, соберет журналистов и даст необходимые комментарии», — уточнил Сухоруков.

Напомним, на должность пресс-секретаря администрации Екатеринбурга Денис Сухоруков пришел с поста председателя Молодежной общественной палаты при городской думе.

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