Сергей Собянин: За шесть лет в Москве отреставрировано 773 памятника архитектуры

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Москва реализует одну из крупнейших в мире программ возрождения памятников культурного наследия. За последние шесть лет было отреставрировано 773 объекта. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра итогов реставрации памятника архитектуры — жилого дома Н. П. Баулина. «Мы на этой неделе подвели итоги реставрации памятников старины, памятников Москвы. И эти итоги, конечно, впечатляющие. Мы достигли хорошего состояния 94 процентов памятников. Ещё не так давно об этой цифре не приходилось и мечтать. Сегодня это уровень ведущих городов, таких как Рим, Лондон. Но я надеюсь, что мы и их в ближайшие годы обгоним, потому что работы не прекращаются», — сказал Мэр Москвы.

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В 2016 году в столице продолжили реализацию программы реставрации и возрождения памятников архитектуры и других объектов культурного наследия. Работы велись на 724 объектах, на 159 из них реставрация завершена. «И конечно, отрадно, что сегодня большая часть этих работ реставрируется за счёт частных инвесторов. Такого никогда не было. Часть финансируется за счёт федеральных структур, владельцев тех или иных памятников, часть — за счёт города», — подчеркнул Сергей Собянин. За счёт средств городского бюджета восстановлено 42 памятника. На деньги федеральных органов исполнительной власти отреставрировали 32 памятника. За счёт частных инвесторов и меценатов — 85 объектов. Таким образом, в 2016 году доля памятников, отреставрированных за счёт частных средств, впервые достигла 53 процентов. «Очень хорошо, что, несмотря на кризис, проблемы в экономике, эта работа продолжается как одна из самых важных в городе. Теперь мы видим, что не только обустраиваются, реставрируются отдельные памятники, но и воссоздаются целые исторические улицы города Москвы», — добавил Сергей Собянин. История одного дома Памятник архитектуры регионального значения — жилой дом Н. П. Баулина — расположен по адресу: Николоямская улица, дом 52, строение 1. Это каменное двухэтажное здание площадью 1487 квадратных метров. Его существующий объём сформировался в три строительных этапа. В основе западной части здания находятся каменные палаты с подвалом конца XVIII века. В северной части помещения палат перекрыты сомкнутыми сводами, в южной — цилиндрическими.

После пожара 1812 года, но не позднее 1817 года надстроили второй этаж и дополнили новым двухэтажным каменным объёмом, вытянутым вдоль Николоямской улицы. В 1885 году здание объединили с двухэтажной каменной жилой пристройкой с одноэтажным хозяйственным корпусом, расположенным вдоль восточной границы участка. В это же время по проекту архитектора Николая Струкова в здании сделали капитальный ремонт. После него дом украсил длинный фасад с небольшим фигурным фронтоном посередине. В середине XIX века дом принадлежал Ивану Афанасьевичу Быкову. А с 1860-х годов — Николаю Павловичу Баулину, отец и дядя которого владели несколькими торговыми лавками на Таганской площади. Во второй половине XIX века справа от главного дома построили фабрику по производству платков Товарищества Н. П. Баулина с сыновьями. В начале XX века владение с фабрикой продали. Его приобрёл Владимир Иванович Айзенштейн и начал производить там шёлковую мебельную ткань. Во времена СССР здание использовалось как жилой дом, впоследствии более 10 лет пустовало и разрушалось. В 2012 году объект находился в неудовлетворительном, частично руинированном состоянии. Были полностью утрачены кровля, часть стены главного фасада, картуш, аттик, столярные заполнения проёмов. Спасение памятника 25 апреля 2012 года состоялся первый в Москве аукцион по программе «1 рубль за 1 квадратный метр». В нём приняли участие более 20 инвесторов. Арендатором объекта культурного наследия «Жилой дом Н. П. Баулина» стало ООО «Ирбис». В ходе торгов ставки арендной платы выросли в 4,5 раза — с 3,65 миллиона до 16,4 миллиона рублей в год. С февраля 2012 года до декабря 2016 года инвестор проводил ремонтно-реставрационные работы. Здание приспособили под современное использование, установив системы внутреннего водоснабжения, отопления, канализации, пожароту­шения, водоотведения, слаботочные системы и электроосвещение. Санузлы и технические помещения сделаны вне парадных интерьеров. Также в здании отреставрировали внутреннее пространство.

На первом этаже сохранили исторические сводчатые помещения. По старой фотографии восстановили парадную лестницу: ступени сделали из доломита, а ограждение — из чугунных литых балясин.

В доме планировка конца XIX века, включая продольную капитальную стену и перегородки комнат. По аналогам XIX века сделаны печи, карнизы и паркет. Помещения подкровельного этажа выполнены с учётом конструкций того времени. Кроме того, инвестор провёл реставрацию конструктивных частей и внешнего облика здания. Отремонтировали штукатурное покрытие, воссоздали откосы проёмов. По шаблону сделали утраченный венчающий карниз. Фасад покрасили в соответствии с утверждённым колористическим решением. Столярные заполнения окон и дверей, металлические козырьки над входами, металлическая парапетная решётка на дворовом фасаде, въездные ворота с калитками — всё сделано строго по проекту. Автор и главный архитектор проекта реставрации — Т. С. Борисова. Проектировщик — РБОО «Центр традиционной русской культуры “Преображенское”». Генподрядчиком выступило ООО «СтройФаворит». Общая сумма затрат на ремонтно-реставрационные работы превысила 300 миллионов рублей. «1 рубль за 1 квадратный метр» Программа правительства Москвы по реставрации аварийных памятников архитектуры «1 рубль за 1 квадратный метр» действует с 2012 года. Основные положения программы: проведение открытых аукционов на право аренды на 49 лет аварийных памятников архитектуры с обязательством их последующего восстановления за счёт арендатора — победителя аукциона;.

восстановительные и реставрационные работы ведутся под контролем Мосгорнаследия, их максимальная продолжительность — пять лет;.

после выполнения арендатором условий по восстановлению памятника на весь оставшийся срок годовая арендная плата снижается до одного рубля за квадратный метр площади здания в год. Всего в рамках программы передано в аренду 19 аварийных памятников архитектуры. В настоящее время отреставрированы восемь из них: жилой дом, вторая половина XIX века (Печатников переулок, дом 7), работы завершены в 2013 году;.

главный дом городской усадьбы, XVIII—XIX вв. ека, архитектор К. Ф. Буссе (Подсосенский переулок, дом 23, строение 3), работы завершены в2013 году;.

ека, архитектор К. Ф. Буссе (Подсосенский переулок, дом 23, строение 3), работы завершены в2013 году;. Большая Померанцевая оранжерея — казарма 2-го Московского кадетского корпуса — жилой дом учеников Московской военно-фельдшерской школы, 1789−1792 годы (Госпитальная площадь, дом 1/10), работы завершены в 2014 году;.

школы, 1789−1792 годы (Госпитальная площадь, дом 1/10), работы завершены в 2014 году;. административный корпус, 1927, 1974 годы (Большой Козловский переулок, дом 11, строение 4), работы завершены в 2015 году;.

флигель городской усадьбы Хлудовых, 1861 год (улица Малая Полянка, дом 7, строение 3), работы завершены в 2016 году;.

северный флигель городской усадьбы Лепёхиных, вторая половина XVIII — конец XIX века (Андроньевская площадь, дом 4, строение 2), работы завершены в 2016 году;.

жилой дом Э. А. фон Беренса, 1880 год (Гусятников переулок, дом 7, строение 1), работы завершены в 2017 году;.

жилой дом Н. П. Баулина 1820-е годы, 1880-е годы (Николоямская улица, дом 52, строение 1), работы завершены в 2017 году. Работы продолжаются ещё на 11 объектах. Реставрацию двух из них планируют завершить в 2017 году. Это главный дом городской усадьбыВ. Ф. Колесникова — Саргиных — М. Е. Шапатиной, а также служебный корпус усадьбы Т. Ф. Эминского. «Дрезден», особняк Зиминых и не только Всего с 2011 по 2016 год в Москве отреставрировали 773 объекта культурного наследия. В том числе 384 памятника за счёт городского бюджета, 153 памятника — за счёт федеральных органов исполнительной власти, 236 памятников — за счёт частных инвесторов и меценатов.

В результате число московских памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилось в 5,3 раза: с 1325 объектов в 2010 году до 250 в 2016-м. Их доля снизилась с 39 до шести процентов соответственно.

В числе знаковых объектов, отреставрированных в 2016 году, — гостиница «Дрезден», здания Казанского и Киевского вокзалов, Центральный дом шахматиста на Гоголевском бульваре, учебный корпус РЭУ имени Г. В. Плеханова, дом-коммуна (общежитие Станкина), особняк Зиминых, а также главный дом усадьбы XVIII века в ТиНАО, здание скоропечатни товарищества А. А. Левенсона в Трёхпрудном переулке и городская усадьба Хлудовых на Малой Полянке (по программе льготной аренды «1 рубль за 1 квадратный метр»). Почётные реставраторы Москвы После осмотра отреставрированного памятника — жилого дома Н. П. Баулина — Мэр Москвы вручил нагрудные знаки к званию «Почётный реставратор города Москвы». Их получили три известных специалиста реставрационной отрасли: Наталья Карташова, Наталия Танкова и Галина Колчева.

Конечно, очень важно организовать всю эту работу, обеспечить финансирование, но ещё более важно сделать это руками умелых реставраторов, которые вкладывают во всё это свою душу, талант, действительно оставляя и сегодняшнему поколению, и завтрашнему уникальные памятники. Сергей Собянин Мэр Москвы