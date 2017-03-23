Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа»
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Пономарев об убийстве Вороненкова: "Версия очевидна"
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
Любимая дочь Трампа стала самой влиятельной женщиной в СШАИстория дочери - главной звезды Дональда Трампа, которая получила кабинет в Белом доме
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Преемник Моторолы назвал города, которые захватит армия ДНР – СМИ
СМИ: США хотели скрыть ввод своей армии на Украину
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
СМИ: Валерия ответила на претензии бывшего мужа
"Уехал и всё": Сябитова о крахе брака дочери
Очень смешная пожарная машина: фото из Китая
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
1195-летие Ирины Антоновой
9В мире зацвела сакура
8Пустыня в цвету
14:09 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Сергей Собянин: За шесть лет в Москве отреставрировано 773 памятника архитектуры

Больше половины московских памятников архитектуры отреставрировали за счёт инвесторов.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Москва реализует одну из крупнейших в мире программ возрождения памятников культурного наследия. За последние шесть лет было отреставрировано 773 объекта. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра итогов реставрации памятника архитектуры — жилого дома Н. П. Баулина.

«Мы на этой неделе подвели итоги реставрации памятников старины, памятников Москвы. И эти итоги, конечно, впечатляющие. Мы достигли хорошего состояния 94 процентов памятников. Ещё не так давно об этой цифре не приходилось и мечтать. Сегодня это уровень ведущих городов, таких как Рим, Лондон. Но я надеюсь, что мы и их в ближайшие годы обгоним, потому что работы не прекращаются», — сказал Мэр Москвы.

Читайте также
Собянин назвал Москву мировым лидером в сфере реставрации

В 2016 году в столице продолжили реализацию программы реставрации и возрождения памятников архитектуры и других объектов культурного наследия. Работы велись на 724 объектах, на 159 из них реставрация завершена.

«И конечно, отрадно, что сегодня большая часть этих работ реставрируется за счёт частных инвесторов. Такого никогда не было. Часть финансируется за счёт федеральных структур, владельцев тех или иных памятников, часть — за счёт города», — подчеркнул Сергей Собянин.

За счёт средств городского бюджета восстановлено 42 памятника. На деньги федеральных органов исполнительной власти отреставрировали 32 памятника. За счёт частных инвесторов и меценатов — 85 объектов. Таким образом, в 2016 году доля памятников, отреставрированных за счёт частных средств, впервые достигла 53 процентов.

«Очень хорошо, что, несмотря на кризис, проблемы в экономике, эта работа продолжается как одна из самых важных в городе. Теперь мы видим, что не только обустраиваются, реставрируются отдельные памятники, но и воссоздаются целые исторические улицы города Москвы», — добавил Сергей Собянин.

История одного дома

Памятник архитектуры регионального значения — жилой дом Н. П. Баулина — расположен по адресу: Николоямская улица, дом 52, строение 1. Это каменное двухэтажное здание площадью 1487 квадратных метров. Его существующий объём сформировался в три строительных этапа.

В основе западной части здания находятся каменные палаты с подвалом конца XVIII века. В северной части помещения палат перекрыты сомкнутыми сводами, в южной — цилиндрическими.

Читайте также
Усадьбы, станции метро и памятники: как проходит городская реставрация

После пожара 1812 года, но не позднее 1817 года надстроили второй этаж и дополнили новым двухэтажным каменным объёмом, вытянутым вдоль Николоямской улицы.

В 1885 году здание объединили с двухэтажной каменной жилой пристройкой с одноэтажным хозяйственным корпусом, расположенным вдоль восточной границы участка. В это же время по проекту архитектора Николая Струкова в здании сделали капитальный ремонт. После него дом украсил длинный фасад с небольшим фигурным фронтоном посередине.

В середине XIX века дом принадлежал Ивану Афанасьевичу Быкову. А с 1860-х годов — Николаю Павловичу Баулину, отец и дядя которого владели несколькими торговыми лавками на Таганской площади. Во второй половине XIX века справа от главного дома построили фабрику по производству платков Товарищества Н. П. Баулина с сыновьями.

В начале XX века владение с фабрикой продали. Его приобрёл Владимир Иванович Айзенштейн и начал производить там шёлковую мебельную ткань.

Во времена СССР здание использовалось как жилой дом, впоследствии более 10 лет пустовало и разрушалось.

В 2012 году объект находился в неудовлетворительном, частично руинированном состоянии. Были полностью утрачены кровля, часть стены главного фасада, картуш, аттик, столярные заполнения проёмов.

Спасение памятника

25 апреля 2012 года состоялся первый в Москве аукцион по программе «1 рубль за 1 квадратный метр». В нём приняли участие более 20 инвесторов. Арендатором объекта культурного наследия «Жилой дом Н. П. Баулина» стало ООО «Ирбис». В ходе торгов ставки арендной платы выросли в 4,5 раза — с 3,65 миллиона до 16,4 миллиона рублей в год.

С февраля 2012 года до декабря 2016 года инвестор проводил ремонтно-реставрационные работы. Здание приспособили под современное использование, установив системы внутреннего водоснабжения, отопления, канализации, пожароту­шения, водоотведения, слаботочные системы и электроосвещение. Санузлы и технические помещения сделаны вне парадных интерьеров.

Также в здании отреставрировали внутреннее пространство.

На первом этаже сохранили исторические сводчатые помещения. По старой фотографии восстановили парадную лестницу: ступени сделали из доломита, а ограждение — из чугунных литых балясин.

В доме планировка конца XIX века, включая продольную капитальную стену и перегородки комнат. По аналогам XIX века сделаны печи, карнизы и паркет. Помещения подкровельного этажа выполнены с учётом конструкций того времени.

Кроме того, инвестор провёл реставрацию конструктивных частей и внешнего облика здания. Отремонтировали штукатурное покрытие, воссоздали откосы проёмов. По шаблону сделали утраченный венчающий карниз. Фасад покрасили в соответствии с утверждённым колористическим решением.

Столярные заполнения окон и дверей, металлические козырьки над входами, металлическая парапетная решётка на дворовом фасаде, въездные ворота с калитками — всё сделано строго по проекту.

Автор и главный архитектор проекта реставрации — Т. С. Борисова. Проектировщик — РБОО «Центр традиционной русской культуры “Преображенское”». Генподрядчиком выступило ООО «СтройФаворит».

Общая сумма затрат на ремонтно-реставрационные работы превысила 300 миллионов рублей.

«1 рубль за 1 квадратный метр»

Программа правительства Москвы по реставрации аварийных памятников архитектуры «1 рубль за 1 квадратный метр» действует с 2012 года.

Основные положения программы:

  • проведение открытых аукционов на право аренды на 49 лет аварийных памятников архитектуры с обязательством их последующего восстановления за счёт арендатора — победителя аукциона;.
  • восстановительные и реставрационные работы ведутся под контролем Мосгорнаследия, их максимальная продолжительность — пять лет;.
  • после выполнения арендатором условий по восстановлению памятника на весь оставшийся срок годовая арендная плата снижается до одного рубля за квадратный метр площади здания в год.

Всего в рамках программы передано в аренду 19 аварийных памятников архитектуры. В настоящее время отреставрированы восемь из них:

  • жилой дом, вторая половина XIX века (Печатников переулок, дом 7), работы завершены в 2013 году;.
  • главный дом городской усадьбы, XVIII—XIX вв.ека, архитектор К. Ф. Буссе (Подсосенский переулок, дом 23, строение 3), работы завершены в2013 году;.
  • Большая Померанцевая оранжерея — казарма 2-го Московского кадетского корпуса — жилой дом учеников Московской военно-фельдшерской школы, 1789−1792 годы (Госпитальная площадь, дом 1/10), работы завершены в 2014 году;.
  • административный корпус, 1927, 1974 годы (Большой Козловский переулок, дом 11, строение 4), работы завершены в 2015 году;.
  • флигель городской усадьбы Хлудовых, 1861 год (улица Малая Полянка, дом 7, строение 3), работы завершены в 2016 году;.
  • северный флигель городской усадьбы Лепёхиных, вторая половина XVIII — конец XIX века (Андроньевская площадь, дом 4, строение 2), работы завершены в 2016 году;.
  • жилой дом Э. А. фон Беренса, 1880 год (Гусятников переулок, дом 7, строение 1), работы завершены в 2017 году;.
  • жилой дом Н. П. Баулина 1820-е годы, 1880-е годы (Николоямская улица, дом 52, строение 1), работы завершены в 2017 году.

Работы продолжаются ещё на 11 объектах. Реставрацию двух из них планируют завершить в 2017 году. Это главный дом городской усадьбыВ. Ф. Колесникова — Саргиных — М. Е. Шапатиной, а также служебный корпус усадьбы Т. Ф. Эминского.

«Дрезден», особняк Зиминых и не только

Всего с 2011 по 2016 год в Москве отреставрировали 773 объекта культурного наследия. В том числе 384 памятника за счёт городского бюджета, 153 памятника — за счёт федеральных органов исполнительной власти, 236 памятников — за счёт частных инвесторов и меценатов.

В результате число московских памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилось в 5,3 раза: с 1325 объектов в 2010 году до 250 в 2016-м. Их доля снизилась с 39 до шести процентов соответственно.

В числе знаковых объектов, отреставрированных в 2016 году, — гостиница «Дрезден», здания Казанского и Киевского вокзалов, Центральный дом шахматиста на Гоголевском бульваре, учебный корпус РЭУ имени Г. В. Плеханова, дом-коммуна (общежитие Станкина), особняк Зиминых, а также главный дом усадьбы XVIII века в ТиНАО, здание скоропечатни товарищества А. А. Левенсона в Трёхпрудном переулке и городская усадьба Хлудовых на Малой Полянке (по программе льготной аренды «1 рубль за 1 квадратный метр»).

Почётные реставраторы Москвы

После осмотра отреставрированного памятника — жилого дома Н. П. Баулина — Мэр Москвы вручил нагрудные знаки к званию «Почётный реставратор города Москвы». Их получили три известных специалиста реставрационной отрасли: Наталья Карташова, Наталия Танкова и Галина Колчева.

Конечно, очень важно организовать всю эту работу, обеспечить финансирование, но ещё более важно сделать это руками умелых реставраторов, которые вкладывают во всё это свою душу, талант, действительно оставляя и сегодняшнему поколению, и завтрашнему уникальные памятники.
Сергей Собянин
Мэр Москвы

Наталья Карташова — главный архитектор проектов ООО «Архитектурное наследие». Её трудовой стаж в области реставрации — 44 года. Н. Е. Карташова — автор проектов реставрации свыше 50 памятников истории и культуры.

Наталия Танкова — начальник отдела технологии реставрационных работ АО «Институт по реставрации памятников истории и культуры “Спецпроектреставрация”». Трудовой стаж Н. Л. Танковой — 50 лет. По её авторским проектам отреставрировано более 60 знаковых городских усадебных комплексов — объектов культурного наследия Москвы.

Галина Колчева — заведующая группой инженерно-конструкторского отдела АО «Институт по реставрации памятниковистории и культуры “Спецпроектреставрация”». Её трудовой стаж в области реставрации — 56 лет. По проектам и под руководством Г. Б. Колчевой проведена реставрация более 30 памятников истории и культуры.

Звание «Почётный реставратор города Москвы» было учреждено в 2013 году. В настоящее время его удостоены 15 человек.

По традиции церемония награждения проходит в марте и приурочена ко дню учреждения в России специальности «реставрация и реконструкция архитектурного наследия» (5 марта 1994 года).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова
Песков прокомментировал недопуск Самойловой на «Евровидение»
Украина усилила охрану границы с Россией
Литва взыщет с «Газпрома» штраф в 36 млн евро
Forbes назвал самые надежные банки в России
Медведев заявил об отсутствии проблем со здоровьем
СМИ сообщили об эвакуации в знаменитом лондонском небоскребе
Спорт
В Кубке Гагарина стартуют финалы конференций 23 марта матчем в Санкт-Петербурге между местным СКА и ярославским "Локомотивом" откроется стадия финалов конференций в Кубке Гагарина
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак Советско-эстонский актер сыграл десятки ролей в кино, однако российским зрителям более всего запомнился по роли в экранизации детской сказки о няне-волшебнице
Недвижимость
Недостроенные дома планируют обложить налогом
Петербуржцам станет проще оформлять квартиры
Жильцы лишились средств на капремонт из-за банкротства банка
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь