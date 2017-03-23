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14:50 (мск), источник: РИА Новости

Аксенов поручил штрафовать чиновников за грязные обочины

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар — РИА Новости, Максим Грознов. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил привести в порядок заваленные мусором обочин крымских дорог, а балансодержателей за плохую работу подвергать штрафным санкциям.

Источник: РИА "Новости"

«Вчера ехал из Керчи, обочины должны на 10 метров от дороги убираться. Посмотреть некуда, посмотреть страшно. Свинарник в самом худшем виде. Выделаем дурные деньги на уборку. С сегодняшнего дня нет скидок государственным и муниципальным организациям. Деньги выделены, уборка не проводится — по полной программе, штраф», — сказал Аксенов в ходе выездного заседания крымского правительства.

Поручение глава Крыма дал министру экологии и природных ресурсов республики Крым Геннадию Нараеву. По информации министра, штраф для должностного лица составляет от 10 до 30 тысяч, для юридических лиц — от 100 до 250 тысяч рублей. Нараев сообщил, что активная проверка состояния обочин дорог муниципалитетов и междугородних трасс начнется с понедельника.

В январе 2017 года глава Крыма Сергей Аксенов поручил счетной палате республики и правоохранителям провести проверку деятельности госпредприятия «Крымавтодор» в связи с неудовлетворительным содержанием дорог, находящихся в зоне ответственности предприятия. В 2016 году, по словам Аксенова, на эти цели «Крымавтодор» получил 1,9 миллиарда рублей.

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