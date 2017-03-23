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18:25 (мск), источник: Pro Город Самара

Самарские депутаты выпроводили чиновников, не сумевших объяснить, как тратят деньги на ЧМ

Народных избранников не устроили ответы профильных ведомств.

Чиновники министерства строительства Самарской области и департамента строительства Самары попытались отчитаться о подготовке города к ЧМ-2018 в части всевозможных капитальных работ. Обсуждение состоялось в четверг, 23 марта, на заседании комитета строительства самарской губдумы.

В профильных ведомствах свой доклад начали с успехов, например, рассказали о ремонте трех очередей набережной, который был завершен в 2015 году. На вопросы о 4-й очереди, ремонт которой начался несколько дней назад, чиновники признались, что фактически это будет строительство новой набережной, которое должны завершить в марте следующего года.

 — Что вы хотите зимой у Ладьи осваивать? Зимой ни плитку, ни асфальт не уложите, — задал вопрос депутат Андрей Мурзов.

Представитель депстроя ответил, что действительно эти работы в зимний период будет провести нереально и их придется как можно скорее завершать до глубокой осени. В холодной же период будет вестись установка системы видеонаблюдения. Впрочем, такой ответ народных избранников не устроил — они считают, что и эти работы не смогут быть проведены на берегу Волги зимой.

Заместитель председателя комитета, депутат Александр Колычев жестко «разнес» представителей регионального минстроя и самарского департамента строительства, посчитав их ответы неинформативными:

 — В вашем докладе указывается, что 1,2 млрд рублей потратят на озеленение вокруг стадиона. Нет ни описаний мероприятия, ни куда конкретно деньги пойдут. Где ваши руководители? Мы, видимо, не совсем жестко требуем, чтобы перед нами отчитывались чиновники не ниже уровня замминистра или вице-мэра. Сейчас серьезный вопрос рассматривается, а мы слушаем даже не сказки, а разговоры про какой-то аврал осенью. Мы государственные контроллеры и обязаны с вас спрашивать, куда вы деньги города и области тратите. Я бы назвал это все одним словом….

Депутаты не стали дослушивать доклад чиновников и сняли вопрос с повестки обсуждения. Представителей же ведомств попросили покинуть заседание комитета по строительству.

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