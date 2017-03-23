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15:18 (мск), источник: Sputnik.md

Четыре представителя Молдовы все же поедут на заседание МПА СНГ

Молдова будет представлена на заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ, несмотря на официальный отказ от участия в работе этого форума.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. Четыре представителя Молдовы примут участие в работе Межпарламентской ассамблеи СНГ, которая пройдет 26—28 марта в Санкт-Петербурге, заявила журналистам глава фракции социалистов Зинаида Гречаная.

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В четверг постоянное бюро парламента Молдовы приняло решение о том, что официальная делегация высшего законодательного органа республики не примет участие в работе этого форума.

Как заявил спикер Андриан Канду, такое решение принято, учитывая последние события и направленную властям России дипломатическую ноту, а также на основании того, что Молдова «до сих пор не получила официального ответа от властей России».

Вместе с тем председатель парламента сказал, что запрета на участие представителей Молдовы в частном порядке в работе МПА СНГ не будет.

«Сегодня постоянное бюро парламента приняло абсолютно неправильное решение. На заседании бюро я проголосовала против. Мы посоветовались с коллегами нашей партии и приняли решение, что будем участвовать в заседаниях Межпарламентской ассамблее, пусть даже за свой счет. СНГ очень важный орган, куда входит и Республика Молдова, поэтому мы должны принять участие в заседании. От нас поедут четыре человека», — сказала Гречаная.

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