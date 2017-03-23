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15:08 (мск), источник: УНИАН

В полиции убийство экс-депутата Госдумы Вороненкова рассматривают как заказное

Полиция назвала первую версию убийства бывшего депутата Госдумы Вороненкова.

Источник: УНИАН

В настоящее время убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова полиция рассматривает как заказное.

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Как сообщает УНИАН, об этом в эфире телеканала «112 Украины» сообщил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

«Заказное. Это первая версия, которая в настоящее время рассматривается, учитывая личность потерпевшего», — сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 марта, в центре Киева в результате стрельбы был убит бывший депутат Государственной думы РФ Вороненков и ранены еще двое человек.

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