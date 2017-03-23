В полиции убийство экс-депутата Госдумы Вороненкова рассматривают как заказное
Полиция назвала первую версию убийства бывшего депутата Госдумы Вороненкова.
Полиция назвала первую версию убийства бывшего депутата Госдумы Вороненкова.
В настоящее время убийство
Как сообщает УНИАН, об этом в эфире телеканала «112 Украины» сообщил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.
«Заказное. Это первая версия, которая в настоящее время рассматривается, учитывая личность потерпевшего», — сказал он.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 марта, в центре Киева в результате стрельбы был убит бывший депутат Государственной думы РФ Вороненков и ранены еще двое человек.