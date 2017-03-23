Овсянников призвал самораспуститься Общественную палату Севастополя
СЕВАСТОПОЛЬ, 23 мар — РИА Новости (Крым). Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников призвал самораспуститься Общественную палату города
СЕВАСТОПОЛЬ, 23 мар — РИА Новости (Крым). Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников призвал самораспуститься Общественную палату города
Об этом глава Севастополя заявил в ходе заседания правительства города в четверг.
Перед началом заседания заместитель губернатора Юрий Кривов заявил, что внутренний конфликт в Общественной палате Севастополя не позволяет структуре принимать
Овсянников отреагировал на ситуацию в палате жестче. «Вы очень дипломатично характеризуете ситуацию. Я бы сказал, что они позорят Севастополь», — заявил врио губернатора.
После этого он рекомендовал ОП Севастополя самораспуститься. «Деятельность в таком русле уже не воспринимается никем», — добавил Овсянников.
Дюжина на дюжину.
Конфликт в Общественной палате города возник в октябре 2016 года, когда 12 членов структуры проголосовали за досрочное прекращение полномочий Олега Гасанова «в связи с нарушением кодекса этики»
«21 марта не состоялось заседание Общественной палаты Севастополя. Оно не может состояться уже на протяжении четырех месяцев. Ситуация происходит
При этом на компромисс представители Заксобрания идти не хотят. «Здесь вопрос не в Гасанове, а в принципе — закон нужно соблюдать. 12 человек — это половина Общественной палаты, их решения должны выполняться, а не игнорироваться», — сказал РИА Новости (Крым) Валерий Дорожко.
В другом лагере палаты также отступать не хотят. «Часть членов общественной палаты повела себя просто
Без Севастополя.
По словам руководителя
При этом Галанина отметила, что для города не все потеряно и представитель Севастополя еще может войти в состав ОП России. «Срок избрания представителей закончился 22 марта. Следующая возможность будет в июне — после первого пленарного заседания Общественной палаты России нового созыва», — уточнила она.
В прошлом созыве Севастополь в Общественной палате России представляла Ольга Дронова.