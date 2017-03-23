Овсянников призвал самораспуститься Общественную палату Севастополя

Об этом глава Севастополя заявил в ходе заседания правительства города в четверг.

Перед началом заседания заместитель губернатора Юрий Кривов заявил, что внутренний конфликт в Общественной палате Севастополя не позволяет структуре принимать какие-либо решения. «Ситуация с октября прошлого года в Общественной палате парализована. Противостояние не позволяет решить ни одного вопроса и, в частности, мы имеем отсутствие своего представителя в Общественной палате России. Коллеги не смогли обнаружить договороспособность и конструктивно принять решение в интересах представительства города», — сказал он.

Овсянников отреагировал на ситуацию в палате жестче. «Вы очень дипломатично характеризуете ситуацию. Я бы сказал, что они позорят Севастополь», — заявил врио губернатора.

После этого он рекомендовал ОП Севастополя самораспуститься. «Деятельность в таком русле уже не воспринимается никем», — добавил Овсянников.

Дюжина на дюжину.

Конфликт в Общественной палате города возник в октябре 2016 года, когда 12 членов структуры проголосовали за досрочное прекращение полномочий Олега Гасанова «в связи с нарушением кодекса этики» из-за его высказываний в отношении Алексея Чалого в социальных сетях. Другая половина палаты также в составе 12 человек встала на сторону Гасанова, и председатель палаты Евгений Халайчев не стал подписывать протокол об его отставке. В итоге с осени работа общественного органа парализована.

«21 марта не состоялось заседание Общественной палаты Севастополя. Оно не может состояться уже на протяжении четырех месяцев. Ситуация происходит из-за того, что произошло нарушение законодательства и принятое решение не подписывается председателем», — рассказал РИА Новости (Крым) член палаты от Заксобрания Иван Комелов.

При этом на компромисс представители Заксобрания идти не хотят. «Здесь вопрос не в Гасанове, а в принципе — закон нужно соблюдать. 12 человек — это половина Общественной палаты, их решения должны выполняться, а не игнорироваться», — сказал РИА Новости (Крым) Валерий Дорожко.

В другом лагере палаты также отступать не хотят. «Часть членов общественной палаты повела себя просто по-хамски и проголосовала против повестки дня с одним вопросом — по избранию представителя в Общественную палату России», — отметил РИА Новости (Крым) заместитель председателя ОП Олег Гасанов.

Без Севастополя.

По словам руководителя пресс-службы Общественной палаты РФ Натальи Галаниной, отсутствие представителя Севастополя никак не скажется на работе органа. «Без представителя Севастополя это все равно будет полноценный рабочий орган», — сказала она РИА Новости (Крым).

При этом Галанина отметила, что для города не все потеряно и представитель Севастополя еще может войти в состав ОП России. «Срок избрания представителей закончился 22 марта. Следующая возможность будет в июне — после первого пленарного заседания Общественной палаты России нового созыва», — уточнила она.

В прошлом созыве Севастополь в Общественной палате России представляла Ольга Дронова.