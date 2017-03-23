Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
Чай спасает от старческого слабоумия
В Киеве отреагировали на убийство Вороненкова
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
Коллекторов впервые наказали за поздние звонки должникам
Как сделать свой дом тише: 10 способов
Преемник Моторолы назвал города, которые захватит армия ДНР – СМИ
СМИ: США хотели скрыть ввод своей армии на Украину
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
СМИ: Валерия ответила на претензии бывшего мужа
"Уехал и всё": Сябитова о крахе брака дочери
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
1195-летие Ирины Антоновой
9В мире зацвела сакура
8Пустыня в цвету
14:57 (мск), источник: Volga News

Губернатор Николай Меркушкин провел встречу с послом Швеции

В четверг, 23 марта, губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Швеция в РФ Петером Эриксоном.

Источник: РИА "Новости"

С 21 по 25 марта в регионе проходят «Дни Швеции», в ходе которых устанавливаются деловые контакты между производителями Самарской области и Швеции.

В ходе встречи Николай Меркушкин отметил, что в последние два года товарооборот между Королевством и Самарской областью снизился. Причем основное уменьшение произошло из-за сокращения доли импорта шведских товаров в регион.

«Нужно проанализировать эту ситуацию. Экономическая ситуация в последние два года была достаточно тяжелой, и это связано не только с санкциями. Мы готовы развивать экономическое сотрудничество. Это наш не первый и не последний визит в Самарскую область, мы хотим осуществлять взаимодействие на регулярной основе. Уже проведен ряд встреч с администрацией и с предприятиями, определены новые контакты для сотрудничества», — заявил Петер Эриксон.

Губернатор сообщил, что Самарская область также заинтересована в сотрудничестве. «Есть направления, которые интересны шведской стороне. Это алюминий, энергетические ресурсы, — оценил ситуацию он. — В свою очередь, нам интересны технологии и оборудование, которых пока нет в регионе и в стране. В частности, у нас активно развивается сельское хозяйство и требуется сельскохозяйственная техника».

Посол предложил изучить вопрос сотрудничества в сфере переработки мусора. «На следующей неделе к нам приезжают канадцы, которые представят подобный проект. Но мы готовы изучить и ваше предложение», — заявил глава региона.

Вице-губернатор, министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко сообщил, что актуальной для региона является использование возобновляемых источников энергии.

«Также мы готовы расширять сотрудничество между университетами и в сфере информационных технологий в медицине», — представил предложения он.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Власти Самары планируют сократить количество управляющих компаний
В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова
Песков прокомментировал недопуск Самойловой на «Евровидение»
Украина усилила охрану границы с Россией
Литва взыщет с «Газпрома» штраф в 36 млн евро
Forbes назвал самые надежные банки в России
Медведев заявил об отсутствии проблем со здоровьем
СМИ сообщили об эвакуации в знаменитом лондонском небоскребе
Спорт
В Кубке Гагарина стартуют финалы конференций 23 марта матчем в Санкт-Петербурге между местным СКА и ярославским "Локомотивом" откроется стадия финалов конференций в Кубке Гагарина
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак Советско-эстонский актер сыграл десятки ролей в кино, однако российским зрителям более всего запомнился по роли в экранизации детской сказки о няне-волшебнице
Недвижимость
Недостроенные дома планируют обложить налогом
Петербуржцам станет проще оформлять квартиры
Жильцы лишились средств на капремонт из-за банкротства банка
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь