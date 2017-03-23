Губернатор Николай Меркушкин провел встречу с послом Швеции
В четверг, 23 марта, губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Швеция в РФ Петером Эриксоном.
В четверг, 23 марта, губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Швеция в РФ Петером Эриксоном.
С 21 по 25 марта в регионе проходят «Дни Швеции», в ходе которых устанавливаются деловые контакты между производителями Самарской области и Швеции.
В ходе встречи Николай Меркушкин отметил, что в последние два года товарооборот между Королевством и Самарской областью снизился. Причем основное уменьшение произошло
«Нужно проанализировать эту ситуацию. Экономическая ситуация в последние два года была достаточно тяжелой, и это связано не только с санкциями. Мы готовы развивать экономическое сотрудничество. Это наш не первый и не последний визит в Самарскую область, мы хотим осуществлять взаимодействие на регулярной основе. Уже проведен ряд встреч с администрацией и с предприятиями, определены новые контакты для сотрудничества», — заявил Петер Эриксон.
Губернатор сообщил, что Самарская область также заинтересована в сотрудничестве. «Есть направления, которые интересны шведской стороне. Это алюминий, энергетические ресурсы, — оценил ситуацию он. — В свою очередь, нам интересны технологии и оборудование, которых пока нет в регионе и в стране. В частности, у нас активно развивается сельское хозяйство и требуется сельскохозяйственная техника».
Посол предложил изучить вопрос сотрудничества в сфере переработки мусора. «На следующей неделе к нам приезжают канадцы, которые представят подобный проект. Но мы готовы изучить и ваше предложение», — заявил глава региона.
«Также мы готовы расширять сотрудничество между университетами и в сфере информационных технологий в медицине», — представил предложения он.