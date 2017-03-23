Губернатор Николай Меркушкин провел встречу с послом Швеции

С 21 по 25 марта в регионе проходят «Дни Швеции», в ходе которых устанавливаются деловые контакты между производителями Самарской области и Швеции.

В ходе встречи Николай Меркушкин отметил, что в последние два года товарооборот между Королевством и Самарской областью снизился. Причем основное уменьшение произошло из-за сокращения доли импорта шведских товаров в регион.

«Нужно проанализировать эту ситуацию. Экономическая ситуация в последние два года была достаточно тяжелой, и это связано не только с санкциями. Мы готовы развивать экономическое сотрудничество. Это наш не первый и не последний визит в Самарскую область, мы хотим осуществлять взаимодействие на регулярной основе. Уже проведен ряд встреч с администрацией и с предприятиями, определены новые контакты для сотрудничества», — заявил Петер Эриксон.

Губернатор сообщил, что Самарская область также заинтересована в сотрудничестве. «Есть направления, которые интересны шведской стороне. Это алюминий, энергетические ресурсы, — оценил ситуацию он. — В свою очередь, нам интересны технологии и оборудование, которых пока нет в регионе и в стране. В частности, у нас активно развивается сельское хозяйство и требуется сельскохозяйственная техника».

Посол предложил изучить вопрос сотрудничества в сфере переработки мусора. «На следующей неделе к нам приезжают канадцы, которые представят подобный проект. Но мы готовы изучить и ваше предложение», — заявил глава региона.

Вице-губернатор, министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко сообщил, что актуальной для региона является использование возобновляемых источников энергии.

«Также мы готовы расширять сотрудничество между университетами и в сфере информационных технологий в медицине», — представил предложения он.