Крым пока не определился с курортным сбором — Аксенов
САКИ (КРЫМ), 23 мар — РИА Новости (Крым). Готовый рецепт по введению курортного сбора в этом году в Крыму пока не выработан, сообщил глава Республики Сергей Аксенов.
САКИ (КРЫМ), 23 мар — РИА Новости (Крым). Готовый рецепт по введению курортного сбора в этом году в Крыму пока не выработан, сообщил глава Республики Сергей Аксенов.
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 марта внести в законодательство поправки, предусматривающие введение курортного сбора, доходы от которого могут направляться на развитие
«Мы сейчас совместно с федеральными органами власти этот вопрос обсуждаем. Пока проблема идентификации туриста не решена. Мы отталкиваемся от средств размещения, они должны давать информацию и там же собирать курортный сбор, но пока у нас достаточно в тени и
Ранее сообщалось, что Крым передал федеральным властям свои поправки в проект закона о курортном сборе, предложив ограничить период сбора только тремя летними месяцами.