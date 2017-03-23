Крым пока не определился с курортным сбором — Аксенов

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 марта внести в законодательство поправки, предусматривающие введение курортного сбора, доходы от которого могут направляться на развитие санаторно-курортного комплекса. Курортный сбор планируется внедрить в экспериментальном порядке в четырех российских регионах — Крыму, Ставропольском, Краснодарском и Алтайском краях. Срок проведения эксперимента — 2018−2022 годы. Принять участие в эксперименте должен был и Севастополь, однако власти региона отказались от этой идеи.

«Мы сейчас совместно с федеральными органами власти этот вопрос обсуждаем. Пока проблема идентификации туриста не решена. Мы отталкиваемся от средств размещения, они должны давать информацию и там же собирать курортный сбор, но пока у нас достаточно в тени и мини-отелей, и квартир… Пока рецепта готового нет», — сказал Аксенов журналистам.

Ранее сообщалось, что Крым передал федеральным властям свои поправки в проект закона о курортном сборе, предложив ограничить период сбора только тремя летними месяцами.