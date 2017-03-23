Членов свердловского правительства лишат премий за прогулы
По решению губернатора.
По решению губернатора.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пересмотрел порядок начисления ежеквартальных премий членам регионального правительства. По новым правилам глава региона будет сам оценивать их эффективность и строго карать за прогулы, сообщает «Уралинформбюро».
В числе прочего будет учитываться фактически отработанное время в течение квартала, эффективность и оперативность работы чиновника, исполнение губернаторских поручений.
Ранее деятельность членов кабмина оценивалась министерством экономики Свердловской области, предоставляющим соответствующий отчет в
Размер премий остался прежним — 150% оклада.