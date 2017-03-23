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15:56 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Членов свердловского правительства лишат премий за прогулы

По решению губернатора.

Источник: УралИнформБюро

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пересмотрел порядок начисления ежеквартальных премий членам регионального правительства. По новым правилам глава региона будет сам оценивать их эффективность и строго карать за прогулы, сообщает «Уралинформбюро».

В числе прочего будет учитываться фактически отработанное время в течение квартала, эффективность и оперативность работы чиновника, исполнение губернаторских поручений.

Ранее деятельность членов кабмина оценивалась министерством экономики Свердловской области, предоставляющим соответствующий отчет в экспертно-аналитический департамент губернатора. По новому регламенту все решения принимаются исключительно самим главой региона на основании данных департамента кадровой политики.

Размер премий остался прежним — 150% оклада.

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