Членов свердловского правительства лишат премий за прогулы

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пересмотрел порядок начисления ежеквартальных премий членам регионального правительства. По новым правилам глава региона будет сам оценивать их эффективность и строго карать за прогулы, сообщает «Уралинформбюро».

В числе прочего будет учитываться фактически отработанное время в течение квартала, эффективность и оперативность работы чиновника, исполнение губернаторских поручений.

Ранее деятельность членов кабмина оценивалась министерством экономики Свердловской области, предоставляющим соответствующий отчет в экспертно-аналитический департамент губернатора. По новому регламенту все решения принимаются исключительно самим главой региона на основании данных департамента кадровой политики.

Размер премий остался прежним — 150% оклада.