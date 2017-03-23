Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
Депрессия: болезнь или блажь? Ваше мнение
Во время стрельбы рядом с Вороненковым находился экс-депутат
Удивительная правда о судьбе одной из самых красивых актрис СССР
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
Поклонники обсуждают внешность подросшего сына Стаса Пьехи
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников
Коллекторов впервые наказали за поздние звонки должникам
Как сделать свой дом тише: 10 способов
Теща Вороненкова объяснила, почему он заслуживал смерти - СМИ
В ДНР предрекли возврат Украины к границам 1917 г.
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
СМИ: Валерия ответила на претензии бывшего мужа
"Уехал и всё": Сябитова о крахе брака дочери
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
10В Киеве застрелили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
13Теракт в центре Лондона
14На восток США обрушилась снежная буря
8Пустыня в цвету
16:05 (мск), источник: Nakanune.ru

Геннадий Васьков предложил экс-главе администрации Миасса Третьякову занять пост его советника

Глава Миасса Геннадий Васьков предложил экс-главе администрация города Станиславу Третьякову занять пост советника по стратегическому развитию города на общественных началах.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Свое предложение он озвучил на депутатской комиссии, когда представлял отчёт о работе в 2016 году. Станислав Третьяков присутствовал на заседании.

«Я вижу, какой большой интерес вызывает мой отчёт в широких массах. И так как я в своей работе стараюсь максимально использовать потенциал жителей нашего города, то хочу предложить нескольким активистам пополнить штат советников главы по ключевым направлениям. Например, вам, Станислав Валерьевич, я хотел бы предложить стать моим советником по стратегическому развитию города. Я не жду ответа прямо сейчас, официальные письма в ваш адрес уже подготовлены. У вас есть время подумать. Будем встречаться раз в месяц, обсуждать накопившиеся проблемы, чтобы вместе работать на благо города», — отметил глава города.

Станислав Третьяков отметил, что предложение хорошее, но своего ответа сразу не дал.

Как уже сообщало Накануне.RU, Третьяков руководил городской администрацией до сентября 2015 года. Во время избрания и.о. главы Миасса он снял свою кандидатуру с голосования, в результате был назначен Геннадий Васьков.

Напомним, 17 марта в Миассе во дворе городской мэрии неизвестные напали на Третьякова. Экс-чиновник припарковал свой автомобиль и вышел из машины. В этот момент на него напали неизвестные и стали избивать. Третьяков отбился от нападавших, после чего те скрылись. по данному факту возбуждено уголовное дело.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
"Я и не болел". Медведев опроверг слова Путина о свалившем премьера гриппе
В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова
Песков прокомментировал недопуск Самойловой на «Евровидение»
Трамп назвал нечестными репортажи о его «связях» с Россией
ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне
Forbes назвал самые надежные банки в России
Литовские приставы взыщут с «Газпрома» штраф в 36 млн евро
Медведев опроверг слова Путина о своей болезни
Спорт
В Кубке Гагарина стартуют финалы конференций 23 марта матчем в Санкт-Петербурге между местным СКА и ярославским "Локомотивом" откроется стадия финалов конференций в Кубке Гагарина
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак Советско-эстонский актер сыграл десятки ролей в кино, однако российским зрителям более всего запомнился по роли в экранизации детской сказки о няне-волшебнице
Недвижимость
Треть россиян оказалась не способна взять ипотеку
Жильцы лишились средств на капремонт из-за банкротства банка
Счета за коммунальные услуги в России уменьшились
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь