Геннадий Васьков предложил экс-главе администрации Миасса Третьякову занять пост его советника

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Свое предложение он озвучил на депутатской комиссии, когда представлял отчёт о работе в 2016 году. Станислав Третьяков присутствовал на заседании.

«Я вижу, какой большой интерес вызывает мой отчёт в широких массах. И так как я в своей работе стараюсь максимально использовать потенциал жителей нашего города, то хочу предложить нескольким активистам пополнить штат советников главы по ключевым направлениям. Например, вам, Станислав Валерьевич, я хотел бы предложить стать моим советником по стратегическому развитию города. Я не жду ответа прямо сейчас, официальные письма в ваш адрес уже подготовлены. У вас есть время подумать. Будем встречаться раз в месяц, обсуждать накопившиеся проблемы, чтобы вместе работать на благо города», — отметил глава города.

Станислав Третьяков отметил, что предложение хорошее, но своего ответа сразу не дал.

Как уже сообщало Накануне.RU, Третьяков руководил городской администрацией до сентября 2015 года. Во время избрания и.о. главы Миасса он снял свою кандидатуру с голосования, в результате был назначен Геннадий Васьков.